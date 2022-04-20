Установлены имена еще 18 советских солдат из Казахстана, захороненных в Норвегии

Фото: пресс-служба посольства РК в Норвегии

ОСЛО. 19 АПРЕЛЯ - Посольство Казахстана в Осло опубликовало обновленный список казахстанских солдат, погибших в плену в оккупированной Норвегии в годы Второй мировой войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За последние месяцы выявлены имена и места захоронения 18 солдат-казахстанцев; общее число казахстанцев составляет 74 человека, сообщает пресс-служба посольства РК в Норвегии.

Солдаты - уроженцы или призывники Алматы, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.

Могилы солдат находятся на советских воинских кладбищах вблизи городов Саннешоен, Лиллехаммер, Берген и Тронхейм.

Список включает доступные сведения о дате и месте рождения солдата, призыва, службы, пленения, смерти и захоронения солдат, а также ссылки на имеющиеся документы и сведения о родственниках. Список составлен путем сопоставления сведений, полученные из нескольких источников данных, таких как "Фальстад Центр" (Норвегия), банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана "Мемориал", а также обобщенный банк данных "Мемориал" (Россия).

Сведения о многих солдатах присутствуют только в одной или двух базах данных, что также затрудняет установление личности солдата. Во многих случаях есть проблема искажения имен, фамилий, географических названий.

К настоящему времени известно об около 15 500 советских военнопленных, захороненных в Норвегии, установлены имена около 7000 из них.

Посольство надеется, что публикуемые сведения позволят разыскать потомков, родных и близких солдат, а также будут способствовать дальнейшим исследованиям и увековечению памяти.