Уведомление о проведении митинга в Алматы в акимат не поступало

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - В акимат Алматы не было подано уведомление о проведении митинга, согласно новому закону. В этой связи в случае массового собрания действия участников будут являться незаконными, передает Kazakhstan Today.

В соцсетях распространяются призывы к участию в митингах 6 июня. Управление общественного развития Алматы предупреждает, что на сегодняшний день в акимат города не поступали уведомления о проведении мирных митингов и собраний. В этой связи митинг в случае его проведения будет являться незаконным, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Следует отметить, что вступивший сегодня в силу закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" предполагает подачу уведомления в городской акимат за 5 дней до дня проведения митинга. Также требованием закона проведение мирных собраний допускается только в специализированных местах.

В этой связи в УОР напоминают, что за организацию и участие в митинге предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Вместе с тем эпидемиологи Алматы в очередной раз предупреждают об опасности массовых собраний людей в связи с угрозой распространения COVID-19. Жителям города необходимо соблюдать карантинный режим.

Массовые сборы создают условия для масштабного заражения людей коронавирусной инфекцией. Сегодня начат новый этап дезинфекционных работ . Просим оставаться всех дома до завершения дезинфекции. Не подвергайте себя и других опасности заражения коронавирусом", - говорится в сообщении департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Нарушение карантина влечет за собой персональную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан. Рейды полиции обеспечивают контроль над соблюдением мер безопасности.

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