Казахстанцев вновь призывают к незаконным митингам; Генпрокуратура предупреждает об ответственности

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Генпрокуратура Казахстана призывает не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных митингах, призывы к которым вновь распространяются в соцсетях, передает Kazakhstan Today.

Отдельные лица призывают граждан страны выйти 6 июня 2020 года на незаконные массовые митинги. Организация и участие в собраниях, проводимых в нарушение нового установленного порядка, является незаконным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (вплоть до ареста на 15 суток)", - предупредили Генпрокуратуре.

При этом в ведомстве отметили, что, если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность (статья 400 УК).

В этой связи призываем граждан не поддаваться на провокации и воздерживаться от участия в незаконных публичных акциях, неукоснительно соблюдать положения нового закона при организации и проведении мирных собраний", - заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, что с 6 июня 2020 года вводится в действие новый закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" , в соответствии с которым для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок. Организатор за пять рабочих дней до дня их проведения подает уведомление в местный исполнительный орган, который в течение трех рабочих дней должен его рассмотреть. Для демонстраций и шествий заявления подаются за десять рабочих дней до дня проведения, по которым местный исполнительный орган обязан дать ответ в течение семи рабочих дней. За это время организатором и местным исполнительным органом создаются условия для организации и безопасного проведения мирных собраний, охраны здоровья их участников.

Кроме того, в Генпрокуратуре напомнили, что Казахстане действует карантин, установленный для предотвращения заражения граждан коронавирусом.

Министерством здравоохранения 4 июня 2020 года распространено обращение, в котором указано, что на период карантина в стране установлен запрет на проведение массовых публичных мероприятий, в том числе митингов . За его несоблюдение предусмотрена административная и уголовная ответственность", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, волна незаконных митингов прокатилась по Казахстану в 2019 году, в основном в Нур-Султане и Алматы , в том числе в день выборов президента Казахстана. За участие в них правоохранительные органы задержали около 500 человек. По данным МВД, несколько сотен человек вышли на площади по призыву запрещенной экстремистской организации ДВК, беглые руководители которой подстрекали к бойкоту выборов и антиобщественным действиям. Кроме того, в результате митингов с 9 по 13 июня в полицию были доставлены около 4 тыс. граждан. С 3 тыс. человек проведены профилактические беседы, 677 привлечены судом к административному аресту, на 305 наложены штрафы. При пресечении акций около 300 сотрудников полиции получили различные травмы, из них шестерым потребовалась медпомощь.





Далее, 26 октября, в Нур-Султане и Алматы вновь организованы попытки проведения несанкционированных митингов, несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры об их незаконности. В полицию были доставлены 26 человек . В День независимости в Алматы и Нур-Султане задержали 55 участников несанкционированных митингов.





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