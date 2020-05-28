Глава государства прокомментировал закон о проведении мирных собраний

Несколько дней назад я подписал закон о проведении мирных митингов. Главная особенность - не нужно получать разрешения, достаточно уведомления. Думаю, что этот закон внесет вклад в дальнейшее развитие общественно-политических отношений в демократическом русле. Новый закон полностью обеспечивает конституционное право граждан на проведение мирных собраний. Разрабатываются и другие законопроекты, входящие в первый пакет политических реформ. Я также подписал изменения в законы о выборах и о политических партиях. Мы внедрили институт парламентской оппозиции. Упрощены требования по регистрации политических партий. Партии, участвующие в выборах, будут выделять 30-процентную квоту для женщин и молодежи. Широкую поддержку граждан нашли нормы о полной декриминализации статьи о клевете и гуманизации статьи 174 (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. - Прим. агентства) Уголовного кодекса", - сказал президент Казахстана.
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