Токаев подписал закон о порядке проведения мирных собраний

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, регулирующие порядок проведения мирных собраний, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы, главой государства подписаны законы РК "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" и "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

Напомним, что закон о порядке организации и проведения мирных собраний в РК разработан с целью реализации конституционного права граждан мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Правительственный вариант законопроекта, который был обсуждён на разных площадках, претерпел существенные изменения при рассмотрении в мажилисе и сенате.

Поправки в законодательство о порядке организации и проведения мирных собраний предусматривают введение уведомительного порядка проведения мирных собраний. Согласно поправкам, количество специализированных мест для пикетов, собраний и митингов в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и областных центрах должно составлять не менее трех в центральных частях каждого района города.

Организатор мирных собраний не должен требовать от участников не скрывать свое лицо , в том числе не использовать предметы одежды или иные средства, препятствующие распознаванию лица. При этом закреплено право организаторов и участников мирного собрания на использование средств индивидуальной защиты, направленных на охрану здоровья.

В законе определен статус, права и обязанности как организаторов, так и участников мирных собраний, устанавливаются компетенции государственных органов. Закреплен исчерпывающий перечень оснований для отказа в проведении мирных собраний. Установлено, что отказ должен быть мотивированным и обоснованным. Кроме того, утверждена норма, согласно которой нарушение участником (участниками) мирных собраний требований законодательства не будет являться основанием для прекращения самого мирного собрания.

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