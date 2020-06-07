В Алматы начинается новый этап дезинфекции общественных мест

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - В соответствии с поручением главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина усиливается работа по дезинфекции мест массового скопления и общественных пространств, передает Kazakhstan Today.

С завтрашнего дня начинается новый этап по масштабной дезинфекционной обработке всех общественных мест города. Акцент будет сделан на обработке мест массового скопления населения, таких как площади, улицы, парки, скверы, пешеходные зоны и т.д.", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Утром 6 июня дезинфекционная работа начнется с центральных площадей, магистральных улиц, дорог, тротуаров, скверов и пешеходных зон. Таким образом, по данным управления жилищной политики Алматы, центр города будет ограничен для дезинфекции.

В связи с проводимыми работами управление жилищной политики Алматы просит горожан воздержаться от посещения мест массового скопления, чтобы не создавать помех работе дезинфекторов и спецавтотранспорта.

С начала введения режима карантина в Алматы в соответствии с поручением главного государственного санитарного врача города ведется системная работа по дезинфекции с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции среди горожан.

В связи с послаблением режима карантина наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией. Горожане стали массово посещать общественные места - площади, пешеходные зоны, парки и скверы. При этом нарушаются правила санитарной безопасности: не носятся маски, не соблюдается социальная дистанция. Места массового скопления являются потенциально опасными, так как вирус оседает на различных поверхностях", - отметили в управлении жилищной политики Алматы.

Стоит подчеркнуть, что, несмотря на то, что средства, применяемые для дезинфекции, относятся к четвертому классу малоопасных веществ, сохраняется требование: в течение 5 часов не выходить из дома и не посещать обработанные места. В целях личной безопасности, а также с целью сохранения здоровья близких, особенно детей и пожилых людей, не следует посещать данные места в период и после обработки.

Отмечается, что в работе по обработке общественных пространств задействовано 1200 рабочих и 135 единиц спецтехники.

С начала введения режима карантина в городе ведется системная работа по дезинфекции по следующим направлениям:

- Подрядные организации управления жилищной политики 2 раза в неделю проводят дезинфекцию порядка 24 тыс. подъездов и более 4 тыс. дворовых территорий многоквартирных жилых домов. Каждый день, кроме воскресенья, в обработке многоквартирных жилых домов задействованы около 450 дезинфекторов в составе 65 бригад. Ежедневно используется порядка 75 тыс. литров готового раствора, а в целом уже применено свыше 4,3 млн литров готового раствора. Завтра завершается 21-й этап дезобработки. Данная работа будет продолжена. Также проводится ежедневная дезобработка очаговых подъездов, где отдельно задействованы по 3 человека в каждом районе.

- Силами коммунальных служб производится дезинфекция остановок, урн, скамеек, надземных и подземных переходов, а также объектов торговли, территорий медицинских учреждений и т.д. Кроме того, проводится ежедневная обработка контейнерных площадок, где задействованы 85 дезинфекторов. Также, согласно графику, проводится поэтапная дератизация контейнерных площадок.

- Ведется дезинфекционная обработка общественных пространств. В целом с начала действия режима чрезвычайного положения использовано 27 млн 250 тыс. литров готового дезинфекционного раствора, в среднем это 500 тыс. литров в день на обработку скверов, парков, пешеходных зон и т.д.

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