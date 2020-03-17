Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - В 245 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,7, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 16 марта 2020 года, в 05.54 (15 марта 2020 года в 23.54 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 245 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 10. Магнитуда MPV - 3,7. Глубина - 20 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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