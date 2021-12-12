В аэропортах еще трех городов Казахстана граждане могут использовать цифровое удостоверение

АЛМАТЫ. 11 ДЕКАБРЯ - Жители обратились к властям города с запросом, в котором написали о вопиющем случае передачи участков земли Иле-Алатауского Национального парка в частную собственность, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории 9 участков, расположенных на склоне горы Бутаковки ведутся строительные работы. В своем запросе местные жители, которые обеспокоены судьбой рекреационной зоны, где по плану должны были возрождать алматинский апорт. По их мнению, высока угроза схода селей и оползня, пишет портал "Информбюро"

Жители задаются вопросом, каким образом земли, находящиеся в составе горпарка "Медеу", оказались переданы физическим лицам на праве аренды сроком до 5 лет, ещё и с целевым назначением под строительство жилого дома. Участки имеют статус "особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения" и расположены на склоне горы.

Очень много вопросов к управлению городского планирования и урбанистики и к управлению градостроительного контроля по городу Алматы, представители которого не принимают никаких мер реагирования, ссылаясь, что достроительство домов до 3 этажей не подлежит контролю с их стороны", - рассказала блогер Ирина Неклюдова.

Собственники утверждают, что им КГУ "Управление городского планирования и урбанистики" выдало АПЗ и согласовало эскизный проект. Землепользователи намерены срезать часть горного массива и провести дорогу к участкам. Здесь горы не скальные, а глинистые, они постоянно двигаются и здесь может сойти оползень или сель на дома внизу", - добавил Турсбеков Канар, проживающий в Бутаковке.

По его словам, необходимо остановить строительство и тщательно расследовать все обстоятельства.

Также жители отмечают, что строительных работ были уничтожены плодовые деревья, пишет "КазТаг"

Ранее на данные участках были высажены плодовые деревья согласно договору о совместной деятельности в ограниченно хозяйственных целях по совместной реализации инвестиционного проекта для развития агротуризма и реконструкции и эксплуатации садов, заключенного 14 февраля 2019 года между КГУ "Государственный парк "Медеу". В настоящее время варварски уничтожены все находящиеся там деревья", - говорится в обращении.

В связи со сложившейся ситуацией авторы обращения обращаются с просьбой к акимату и прокуратуре остановить строительство.

На основании изложенного просим вас:

- КГУ "Управление городского планирования и урбанистики" не выдавать АПЗ и не согласовывать эскиз, если они выданы и согласованы, отозвать;

- КГУ "Управление земельных отношений" расторгнуть договора аренды, вернуть земли в госфонд и принять меры по изменению их ПДП в Р-1.

- КГУ "Управление градостроительного контроля по городу Алматы" не допускать строительства, без проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу.

- прокуратуру города Алматы проверить законность предоставления земельных участков, изменения ПДП, выдачи АПЗ и согласования эскизов, отменить незаконные акты", - говорится в обращении.





Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.

Экоактивист также напомнила, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.



