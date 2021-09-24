Казахстанцы могут предъявлять цифровое удостоверение личности в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Актобе, Шымкента и Туркестана

Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю, авторизованному в системе "e-Gov mobile", необходимо войти в сервис "Цифровые документы" и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Возможность использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев благодаря совместным усилиям по интеграции систем Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "Авиационная администрация Казахстана", авиакомпаний и аэропортов Республики Казахстан и АО "Национальные Информационные Технологии".

Сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме и перелеты по цифровым документам доступны только между городами Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент и Туркестан. Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом вышеупомянутых аэропортах, на время пилота проекта, рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.

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