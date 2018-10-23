В Акмолинской области определили победителей семейного конкурса "Онерлi жануя"

Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - Областной семейный конкурс "Онерлі жануя" прошел в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Красочный областной семейный конкурс "Онерлі жануя" собрал дружные и творчески одаренные семьи из города Кокшетау, села Красный Яр, Зерендинского и Бурабайского районов Акмолинской области. Организатором мероприятия, прошедшего в стенах КГУ "Когамдык келісім" при аппарате акима Акмолинской области, выступила Акмолинская ассамблея народа Казахстана, сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Каждая семья-участница презентовала себя по-своему. Одни рассказали о своей малой ячейке общества при помощи клипов и видеороликов, другие зажгли зал креативным выступлением. Участники содержательно рассказали о своих семейных ценностях и традициях. Отличительной особенностью конкурса стало то, что семьи в нем участвовали в полном составе, представляя несколько поколений одного рода.

Жюри, в состав которого вошли инициаторы проекта Мейрамбек и Зере Кииковы, профессиональный исполнитель народных казахских песен Кенжебай Мукушев, руководитель вокального коллектива областного дома дружбы Ираида Пермякова и журналист городской газеты "Кокшетау" Гакку Сатпаева, было непросто выявить лучших в творческом состязании семей.

В итоге, в номинациях "Жасампаз отбасы" и "Берекелi отбасы" не было равных семьям Сыздыковых и Ибраевых из Кокшетау. В номинации "Бiрлiгi жараскан отбасы" - семье Жамилахын из села Красный Яр, в номинации "Онегелi отбасы" - семье Улатай из села Зеренда. Самой творческой в номинации "Онерлi жануя" признана семья Джакуповых из Бурабайского района.





Заведующая культурно-массовым отделом "КГУ "Когамдык келісім" Найля Сейдалина - автор и режиссер насыщенной культурной программы семейного минифестиваля, отметила несомненный вклад в подготовку юных участников заслуженной артистки РК Бисары Макеновой.

На память о конкурсе юным участникам были преподнесены мягкие игрушки. Взрослым же вручили дипломы и памятные подарки. И, конечно же, всем достались несмолкающие аплодисменты многочисленных зрителей.

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