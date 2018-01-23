Кокшетау. 22 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области полицейские спасли пассажиров застрявших на трассе автобусов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном ДВД, 21 января, около 23.45, сотрудники полиции, дежурившие на трассе Астана - Петропавловск получили сообщение о том, что пассажирский автобус марки Van Hool сообщением Петропавловск - Сарыагаш застрял на трассе. Оказалось, что из-за сильного мороза в транспортном средстве замерзло дизтопливо. В салоне автобуса находились 43 человека, в том числе двое водителей, являющиеся жителями Южно-Казахстанской области, и пассажиры - граждане Республики Узбекистан.

На место происшествия прибыли полицейские и спасательные службы. Все пассажиры и водители были доставлены в специальный пункт обогрева, который организовали в здании профтехучилища села Бозайгыр Шортандинского района. Пострадавшие обеспечены горячей пищей и местом для ночлега.

"Еще один случай зарегистрирован на автодороге сообщением Кокшетау - Астана. По информации полицейских, автомашина марки "Хюндай-Старекс", в салоне которой находилось 10 пассажиров, двигалась в направлении Астаны, однако из-за низкой температуры замерзло дизтопливо. Вовремя подоспевшие полицейские незамедлительно разместили пассажиров автомашины на попутный транспорт и направили по пути следования", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным полиции, 21 января около 01.50, наряды дорожно-патрульной полиции помогли водителям и пассажирам рейсового автобуса марки "Сетра", двигавшегося сообщением Мерке - Тюмень. Около города Макинска Буландынского района в автобусе произошла поломка коробки передач и водитель был вынужден остановить транспортное средство. В салоне в этот момент находились двое водителей и 55 пассажиров, все граждане Республики Таджикистан. После получения информации о поломке полицейские и спасательные службы эвакуировали водителей и пассажиров в Макинск, где для них был организован пункт обогрева и ночлега.

Напомним, из-за сильных морозов и понижения температуры в Акмолинской области закрыты автодороги для общественного транспорта во всех направлениях, сотрудники дорожно-патрульной полиции работают в усиленном режиме.

Сотрудники полиции просят граждан воздержаться от дальних поездок.

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