В Акмолинской области проводят мероприятия с целью профилактики коррупции

Кокшетау. 7 апреля. Kazakhstan Today - Представители Республиканской Специальной мониторинговой группы в составе известных общественных деятелей А. Соловьевой, З. Батталовой, а также руководителя аппарата Агентства С. Ахметжанова в течении нескольких дней проинспектировали ряд регионов Акмолинской области, в ходе которых провели встречи с местным населением, посетили учреждения образования и медицины, центры обслуживания населения, трудовые коллективы сельско-хозяйственных и промышленных предприятий, передает Kazakhstan Today.
Во время мероприятий представителями СМГ дана оценка деятельности местных госорганов по превенции коррупции и проведен мониторинг качества оказания государственных услуг.
В ходе встречи в Ерейментауском районе член группы З. Батталова на конкретных примерах привела последствия фактов бытовой коррупции, кроме того, призвала к целевому и эффективному использованию бюджетных средств и усилению контроля за их освоением.
Также были подведены итоги работы госорганов по оказанию госуслуг. В этой связи внесены соответствующие рекомендации для работы региональной СМГ в части повышения качества оказания госуслуг.
В Атбасарском районе на встрече с трудовым коллективом районного завода по ремонту тепло и электровозов ТОО "Камкор Локомотив" НК "КТЖ" и рядом других госпредприятий, где руководитель аппарата Агентства С. Ахметжанов обозначил основные принципы противодействия коррупции.
"Одной из наших основных целей является усиление общественного контроля над деятельностью государственных органов. Необходимо укрепление роли общественности посредством обеспечения взаимодействия НПО, общественного совета и госорганов", - отметил С. Ахметжанов.
Кроме того, в Максимовском сельском округе Сандыктауского района состоялось активное обсуждение антикоррупционной политики с сельским населением, а также с педагогами.
В целях мониторинга качества оказания госуслуг члены СМГ посетили специализированный ЦОН по регистрации автотранспорта в городе Кокшетау, где был продемонстрирован алгоритм получения водительского удостоверения и регистрации автомобиля.
В целях профилактики коррупции в системе образования прошла встреча со студентами и профессорско-преподавательским составом КГУ имени Ш. Уалиханова, которая завершилась флеш-мобом "Адал бол" с участием более 100 студентов.
В завершении поездки организовано совместное заседание СМГ и Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией при акимате Акмолинской области, по итогам которого внесены рекомендации по активизации работы по противодействию коррупции, а также по улучшению работы областной СМГ.
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