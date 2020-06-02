В Акмолинской области экс-работница ювелирного магазина растратила 13 млн тенге

Кокшетау. 1 июня. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские разыскали женщину, которая растратила вверенное ей чужое имущество стоимостью более 13 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

30 мая в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило письменное заявление от 65-летней владелицы одного из местных ювелирных магазинов. По информации заявителя, бывший продавец-консультант присвоила и растратила вверенное ей чужое имущество на сумму более 13 млн тенге, после чего отключила телефон и не выходит на связь. По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 60-летнюю местную жительницу, которая полностью признала свою вину. Как стало позже известно, все золото женщина заложила в ломбард, а деньги потратила.

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