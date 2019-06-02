В Акмолинской области подвели промежуточные итоги деятельности гражданской платформы "Аманат"

Кокшетау. 1 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на площадке региональной службы коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области состоялась пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам деятельности гражданской платформы по мониторингу выборов "Аманат", передает Kazakhstan Today.

Члены общественной организации представили первые результаты проделанной за текущий период работы.

На сегодняшний день региональной гражданской платформой проведены обучающие семинары-тренинги для капитанов мобильных групп районов и городов Кокшетау, Степногорск", - отметила администратор гражданской платформы "Аманат" Назым Сатиева.

В свою очередь, капитаны мобильных групп организовали семинары-тренинги на местах.

Проведено 14 мероприятий на областном и районных уровнях . Это посещение предвыборных штабов партии "Nur Otan", НДДП "Ауыл", КНПК, ДПК "Ак жол", "Улы дала кырандары", "Улт тагдыры", - добавил член штаба Хаким Хасанбай.

Напомним, гражданская платформа "Аманат" - это независимое добровольное объединение граждан Казахстана, заинтересованных в честных открытых выборах. В неё вошли представители общественных организаций, представители СМИ, эксперты, молодёжь. Деятельность "Аманата" стартовала 22 апреля этого года. Сегодня к гражданской платформе по стране присоединились 260 лидеров общественного мнения, 185 общественных организаций.

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