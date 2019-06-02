В Акмолинской области подвели промежуточные итоги деятельности гражданской платформы "Аманат"

Члены общественной организации представили первые результаты проделанной за текущий период работы.
На сегодняшний день региональной гражданской платформой проведены обучающие семинары-тренинги для капитанов мобильных групп районов и городов Кокшетау, Степногорск", - отметила администратор гражданской платформы "Аманат" Назым Сатиева.
В свою очередь, капитаны мобильных групп организовали семинары-тренинги на местах.
Проведено 14 мероприятий на областном и районных уровнях. Это посещение предвыборных штабов партии "Nur Otan", НДДП "Ауыл", КНПК, ДПК "Ак жол", "Улы дала кырандары", "Улт тагдыры", - добавил член штаба Хаким Хасанбай.
Напомним, гражданская платформа "Аманат" - это независимое добровольное объединение граждан Казахстана, заинтересованных в честных открытых выборах. В неё вошли представители общественных организаций, представители СМИ, эксперты, молодёжь. Деятельность "Аманата" стартовала 22 апреля этого года. Сегодня к гражданской платформе по стране присоединились 260 лидеров общественного мнения, 185 общественных организаций.
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