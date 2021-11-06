Система Orphus

В Акмолинской области прошел конкурс чтецов эпоса "Ер Едіге"

05.11.2021, 11:32 27811
В Акмолинской области прошел конкурс чтецов эпоса "Ер Едіге"
КОКШЕТАУ. 5 НОЯБРЯ - В рамках реализации программы "Рухани жаңғыру" в Кокшетау состоялся областной конкурс "Батырлар жыры - тәрбие көзі", посвященный 30-летию Независимости Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
18 школьников, являющихся победителями районных этапов, встретились на сцене "Болашақ сарайы" для демонстрации своих творческих способностей в чтении наизусть эпоса "Ер Едіге" - версии, написанной академиком Канышем Сатпаевым, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.
 
По иформации ведомства, основная цель конкурса состоит в широком воспитательном значении казахского эпоса, его эстетическом воздействии на подрастающее поколение через художественно-языковое совершенство и смысловую глубину сформированного веками казахского устного фольклора как источника гармоничного воспитания молодежи.
 

В выступлениях участников чувствуется тщательная и длительная подготовка. Школьники читали произведение выразительно и проникновенно. Компетентное жюри, в составе которого ученые-лингвисты, исследователи казахского фольклора, определило лучших чтецов", - рассказали в ведомстве.

 
Гран-при конкурса завоевала Айжан Жанбирова из Целиноградского района.
 
Обладателем первого места стала Таңнұр Аким, представляющая Зерендинский район. Второе место присуждено Гүлнұр Манап из района Биржан сал. Третье место заняла Ләйля Сүндетбай из Шортандинского района.
 

Я очень рада, что приняла участие в конкурсе и выиграла гран-при. Все участники приехали с хорошей подготовкой. Конкурс чтецов прошел на высоком уровне", - отметила Айжан Жанбирова.

 
Победители, призеры и участники конкурса награждены дипломами, благодарственными письмами и сертификатами.
 

Комментарии

новости по теме

В пяти областях объявили штормовое предупреждение

05.11.2021, 21:20 79165
В пяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 ноября в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, в центре и на юге области 15-20 метров в секунду.
 
6 ноября на севере Акмолинской области ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
6 ноября ночью и утром на севере и в горных районах Алматинской области туман, 6-8 ноября в районе Алакольских озер ожидается ветер восточный, 17-22 метра в секунду.
 
6 ноября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
6-8 ноября на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 6 ноября порывы 23 метра в секунду.
 
Напомним, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду по Казахстану на 6-8 ноября.
 

Как будут трудоустраивать граждан с особыми потребностями, рассказал Байбек

05.11.2021, 15:15 146584
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов общественной премии "Жан Шуак", организованной Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данная премия ежегодно присуждается людям с инвалидностью, принимающим активное участие в общественной деятельности и гражданам, внесшим вклад в улучшение качества жизни людей с особыми потребностями.
 
Как отметил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, поддержка людей с особыми потребностями всегда будет одним из приоритетов в работе правящей партии. Сегодня в стране проживает свыше 700 тысяч граждан с особыми потребностями, в том числе 14% - это дети до 18 лет.
 

По поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева, еще в 2014 году с целью систематизации работы в этом направлении мы запустили партийный проект "Кедергісіз келешек". Благодаря проекту было трудоустроено порядка 40 тысяч граждан с особыми потребностями, адаптировано более 24 тысяч соцобъектов, внесены изменения в законодательство, при поддержке фонда "Болашак" открыто 43 кабинета инклюзивного образования. Огромная работа ведется Фондом Нурсултана Назарбаева. В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы партии будет продолжена работа по адаптации еще 22 тысяч объектов социальной инфраструктуры, трудоустройству людей с особыми потребностями. В этом году уже открыто 10 центров по вопросам трудоустройства, оказания психологической и правовой помощи", - сказал Бауыржан Байбек.

 
По информации пресс-службы партии, реализуя принцип "Равные возможности - всем детям", Nur Otan обеспечит внедрение инклюзивного образования во всех колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций. Будет увеличено количество реабилитационных центров и внедрён госзаказ по психолого-педагогической и коррекционной поддержке детей с особыми потребностями. Потерявшие кормильца дети будут одновременно получать 2 пособия – по инвалидности и по потере кормильца. 
 
В партии также намерены расширить фонды библиотек для незрячих и слабовидящих, в том числе на государственном языке, обеспечить доступность специальных программ для онлайн-перевода в язык жестов. Всем гражданам с первой группой инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе и не пользующимся услугами личного помощника, будет предоставляться дополнительное социальное пособие. При этом к 2025 году нуждающиеся граждане с инвалидностью будут обеспечены на 100% техническими средствами и услугами реабилитации.
 

Сегодня мы с огромной гордостью говорим о ваших заслугах. Вы пример для всех и каждого в нашем обществе. Наша общая задача - создавать системные условия для людей со специальными потребностями. Как вы знаете, в своем послании глава государства поручил в предвыборных списках партий ввести специальную квоту для лиц с особыми потребностями. То есть те, кто не понаслышке знает все проблемы, каждый день пропускают через себя, через свою жизнь, они будут принимать соответствующие законы и требовать от исполнительных органов решения этих вопросов", - подчеркнул Бауыржан Байбек. 

 
В своем приветственном слове президент казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова отметила, что церемония вручения "Жан Шуак" проводится с 2008 года и за эти годы премии были удостоены более 70 человек. В этом году были номинированы 58 человек из 17 регионов. Из них по результатам открытого голосования решением организационной комиссии определены 7 номинантов. 
 

Сегодня более 13 тысяч людей с особыми потребностями являются членами партии Nur Otan. Благодаря совместной системной работе правящей партии казахстанская конфедерация инвалидов представлена в мажилисе парламента. Хочу поблагодарить каждого, поскольку и те, кто не получил награду, внесли свой вклад в дело привлечения внимания общественности к проблемам людей с особыми потребностями, работу по устранению социальных барьеров. Наша общая цель - способствовать социализации людей с инвалидностью, открывать новые возможности для личностного развития, поддерживать их стремление идти вперед и быть полезными обществу", - сказала Жанат Омарбекова. 

 
Так, в номинации "За силу духа и стремление к победе" награды удостоена альпинистка, мастер спорта международного класса Мария Ауэзова. В этом году она совершила восхождение на базовый лагерь Эвереста (5364 метров) и гору Кала-Патхар (5640 метров).
 
Обладателем премии "За вклад в позитивные изменения общественного сознания по отношению к людям с особыми потребностями" стал общественный деятель Нияз Сундиталиев.
 
В номинации "За вклад в информационное освещение проблем и жизнедеятельности людей с особыми потребностями" премию получил известный блогер Алмаз Ержан.
 
За достижения в развитии волонтерского движения обладателем статуэтки стала общественный деятель Гульназ Космурзиева. В период пандемии она организовала сбор средств и оказала помощь более 2 тысячам нуждающихся.
 
В номинации "За вклад в развитие предпринимательской деятельности" премии удостоена мама ребенка с особыми потребностями Гульмира Пармышева. Она запустила проект Кіshkentai по производству развивающих игрушек для особенных детей.
 
Обладателями премии "За выдающиеся достижения в области искусства и культуры" стали создатели и артисты народного театра клоунады "Мы Вас любим!". Труппа театра состоит из артистов с нарушением слуха.
 
Премией "За выдающиеся достижения в области спорта" награждена спортсменка по пауэрлифтингу, серебряный призер летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаева.
 

В Казахстане запущен республиканский портал по борьбе с бытовым насилием

05.11.2021, 14:34 150283
В Казахстане запущен республиканский портал по борьбе с бытовым насилием
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Казахстане запущен республиканский портал по борьбе с бытовым насилием, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пользователи новой образовательной платформы www.nasilyunet.kz получат открытый доступ к профессиональным услугам ведущих специалистов в области юриспруденции, психологии, самообороны в формате видеоуроков, сообщает Polisia.kz

Функционал платформы позволяет посетителям сайта в круглосуточном режиме онлайн бесплатно получать юридическую и психологическую помощь от экспертов проекта, ознакомиться с образцами юридических документов, полезной литературой, а также при необходимости воспользоваться контактами кризисных центров и государственных органов, собранных в единый справочник для удобства пользователей". 


Социальный проект получил путевку в жизнь благодаря победе участника Мирхата Серикбаева в международном конкурсе Alumni Engagement Innovation Fund в 2020 году, где казахстанец предложил актуальную концепцию развития "Stand up for your rights - Защити свои права", направленную на борьбу с домашним насилием. 

Активную деятельность в работе портала принимают: психотерапевт, сертифицированный транзактный аналитик в области психотерапии (СТА-р-ЕАТА), предварительный тренер и супервизор в области психотерапии, врач, кандидат медицинских наук Рахима Куандыкова; адвокат, правозащитник Кундыз Утебекова; инструктор по самообороне и основатель клуба по самообороне Qorgan Self Defense Дуйсехан Нурказы. 

В рубрике "Эксперты" со слушателями делятся полезной информацией лидеры неправительственных организации "НеМолчиKZ", "Союз кризисных центров Казахстана", ОФ "Эксперт" и представители Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Казахстане от рук домашних тиранов и насильников ежегодно умирает около 400 женщин. А в каждой шестой семье происходит бытовое насилие, где жертвами в основном становятся женщины и дети.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов