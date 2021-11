В Акмолинской области прошел конкурс чтецов эпоса "Ер Едіге"

Фото: polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Казахстане запущен республиканский портал по борьбе с бытовым насилием, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пользователи новой образовательной платформы www.nasilyunet.kz получат открытый доступ к профессиональным услугам ведущих специалистов в области юриспруденции, психологии, самообороны в формате видеоуроков, сообщает Polisia.kz





Функционал платформы позволяет посетителям сайта в круглосуточном режиме онлайн бесплатно получать юридическую и психологическую помощь от экспертов проекта, ознакомиться с образцами юридических документов, полезной литературой, а также при необходимости воспользоваться контактами кризисных центров и государственных органов, собранных в единый справочник для удобства пользователей".





Социальный проект получил путевку в жизнь благодаря победе участника Мирхата Серикбаева в международном конкурсе Alumni Engagement Innovation Fund в 2020 году, где казахстанец предложил актуальную концепцию развития "Stand up for your rights - Защити свои права", направленную на борьбу с домашним насилием.





Активную деятельность в работе портала принимают: психотерапевт, сертифицированный транзактный аналитик в области психотерапии (СТА-р-ЕАТА), предварительный тренер и супервизор в области психотерапии, врач, кандидат медицинских наук Рахима Куандыкова; адвокат, правозащитник Кундыз Утебекова; инструктор по самообороне и основатель клуба по самообороне Qorgan Self Defense Дуйсехан Нурказы.





В рубрике "Эксперты" со слушателями делятся полезной информацией лидеры неправительственных организации "НеМолчиKZ", "Союз кризисных центров Казахстана", ОФ "Эксперт" и представители Министерства внутренних дел.