В Акмолинской области реализуется проект "Цифровая лаборатория"

Кокшетау. 27 августа. Kazakhstan Today - Согласно Концепции культурной политики Республики Казахстана 2020 года планируется обеспечить 100%-ную оцифровку библиотечного фонда страны. Цифровая среда создает благоприятные условия для хранения библиотечных ресурсов, позволяет одному и тому же изданию существовать реально и виртуально, быть доступным читателю не только на книжных полках, но и в сети, тем самым повышая его востребованность, передает Kazakhstan Today.

На сегодня Акмолинская областная универсальная научная библиотека имени М. Жумабаева осуществляет работу в данном направлении в рамках проекта "Цифровая лаборатория", сообщает управление внутренней политики региона.

Для реализации проекта приобретено современное высокоскоростное оборудование и программное обеспечение, благодаря которым книги, которым 100 и более лет будут сохранены в цифровом формате.

Внедренная программа "Электронный архив" позволит систематизировать объемный массив оцифрованных изданий.

К слову, на данном этапе идет оцифровка редких и ценных книг из фонда библиотеки. Например, переведены в цифровой формат книги Э. Гофмана "Учебник судебной медицины" 1878 года издания, 10-томник А.М. Брема "Жизнь животных" 1902 года и так далее. Планируется оцифровка литературы по краеведению местных писателей.

Наличие отсканированного материала позволяет библиотеке принимать участие в различных проектах, которые основаны на обмене изданиями. Поэтому процесс оцифровки - на сегодня это просто необходимость", - отметила руководитель отдела обслуживания читателей АОУНБ имени М. Жумабаева Елена Жезлова.

Таким образом, современные библиотеки обретают собственное уникальное место в системе цифровых коммуникаций, выполняя свою основную задачу - не только сохранять имеющиеся информационные ресурсы, но и обеспечивать читателям свободный доступ к ним.

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