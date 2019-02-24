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В Аксае решен вопрос улучшения условий труда работникам компании "Сичим"

07.02.2019, 20:18 16120
Уральск. 7 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ТОО КСС "Сичим" (подрядная организации КПО б.в.), занимающейся разработкой и добычей газа на Карачаганакском нефтегазовом месторождении, прошла встреча рабочих и руководства, передает Kazakhstan Today.
 
Около 200 работников в 06.00 обратились к руководству ТОО КСС "Сичим" с просьбой о повышении заработной платы. С работниками беседовала исполнительный директор ТОО КСС "Сичим" А. Кулбаева. По ее словам, руководство филиала компании согласилось на повышение заработной платы в зависимости от квалификации.
 
Вместе с тем прокуратура района дала разъяснение, что все требования работников будут проверяться на соответствие с законодательством Казахстана.
 
Обстановка в коллективе рабочая. В данный момент решен вопрос улучшения условий труда работникам компании.
 
Компания "Сичим" является подрядной организацией КПО б.в. на 2018-2019 годы. В общей сложности в компании работают 1600 человек, 200 из которых на сегодняшний день находятся на вахтовой смене.
 

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