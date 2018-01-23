Актау. 22 января. Kazakhstan Today - В Актау по факту избиения военнослужащего назначен ряд экспертиз, передает Kazakhstan Today.

По информации Lada.kz , досудебное расследование начато отделом военной полиции актауского гарнизона по признакам преступления, предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 440 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение уставных взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).

"Военнослужащий срочной службы войсковой части 25744, рядовой Ж., 23 ноября 2017 года признан подозреваемым и допрошен... Необходимые следственные действия проведены, в том числе назначен ряд экспертиз, после получения результатов которых планируется вынесение постановления о квалификации деяния рядового Ж., избрание меры пресечения и завершение досудебного производства с направлением уголовного дела в суд", - сообщили в Министерстве обороны РК.

Напомним, Даулет Аширов впал в кому 20 ноября после избиения табуреткой. В декабре прошлого года солдат срочной службы вышел из комы, но находился по-прежнему в тяжелом состоянии. Для дальнейшего лечения и восстановления морпеха транспортировали в клинику Астаны.

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