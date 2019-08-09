В Актау проведут расследование по факту свалки медотходов

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Актау. 8 августа. Kazakhstan Today - В Актау проведут расследование по факту обнаружения свалки медицинских отходов, передает Kazakhstan Today.

По данным портала Lada.kz , на месте свалки обнаружено 72 контейнера для сбора мочи и 296 вакутейнеров. Выявленные медицинские отходы переданы в Мунайлинскую центральную районную поликлинику для уничтожения. Об этом сообщил Азамат Сарсенбаев, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.

По информации пресс-службы ведомства, медицинские отходы обнаружены в районе сернокислотного завода, расположенного в жилом массиве Мангистау-5 в Мунайлинском районе.

После прибытия на место свалки информация подтвердилась. Для ликвидации разлитых медицинских отходов были вызваны работники очистных учреждений "Мунайлы". На месте очистки собрано 72 контейнера для сбора мочи и 296 вакутейнеров (пробирки с кровью). Выявленные медицинские отходы переданы в Мунайлинскую центральную районную поликлинику для уничтожения", - сообщил Азамат Сарсенбаев.

Азамат Сарсенбаев отметил, что в целях недопущения возникновения санитарно-эпидемиологического неблагополучия среди населения, информация о выявленных медицинских отходах представлена в местные исполнительные органы, районные органы прокуратуры и Мунайлинское районное отделение полиции.

Большое количество медицинских отходов, в том числе пробирки с кровью и емкости для сбора мочи, местные жители нашли в районе села Мангистау-5 накануне.

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