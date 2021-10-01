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В Актау снесли сквер для строительства банка

30.09.2021, 15:04 120583
АКТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - В Актау в сквере между ЗАГСом и областным акиматом полностью вырубили деревья. На данной территории полным ходом идёт строительство здания Народного банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На фото, которые сделали горожане 29 сентября, видно, что сквер сровняли с землёй, пишет Lada.kz.
 

До последнего была надежда, что часть сквера сохранят, как обещали. Но нет, у них поднялась рука уничтожить его полностью", - рассказала местная жительница Анастасия Климова.

 
В конце сентября прошлого года инициативная группа жителей 14-го микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Встреча инициативной группы с городским акимом увенчалась успехом - частично ограждение в сквере начали убирать. Но позже рабочие начали копать ямы для установки ограждения в новой части, именно там, где растут плодовые деревья, судьбу которых отстаивают местные жители.
 
Инициативная группа написала петицию в защиту зелёных насаждений, а Народный банк пообещал посадить десять новых деревьев взамен одного спиленного.
 

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    Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

    30.09.2021, 21:23 65746
    Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане ночью и утром 1 октября ожидаются туман, гололед.
     
    1 октября, ночью и утром, в южной половине Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
     
    Ночью 1, сутки 2, ночью 3 октября на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). В горных районах ожидается туман. Сутки 1-2, ночью 3 октября на юго-западе и в горных районах области ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду.
     
    1 октября на юге и востоке Алматинской области ожидаются ветер западный, порывы 17-22 метра в секунду.
     
    Ночью 1-3 октября на севере Мангистауской области ожидается заморозки до 3 градусов.
     
    Ночью 1 октября на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 3 градуса.
     
    Утром и днем 1 октября на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на северо-западе, западе области ожидается туман
     
    Ночью 1 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере области ожидается туман. 
     
    1 октября ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидается туман. 
     
    Днем 1 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный, 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 23 метра в секунду. 
     

    В алматинском аэропорту усилят досмотр

    30.09.2021, 20:30 74710
    АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - В пресс-службе Международного аэропорта Алматы сообщили, что появится дополнительная линия досмотра у входа в терминал, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Досмотровое оборудование будет установлено на входе в терминал, где проверяют также по Ashyq, с 1 октября.
     

    Данные профилактические мероприятия выполняются по распоряжению Авиационной администрации предположительно до 14 октября", - сообщили в пресс-службе аэропорта. 

     
    Пассажирам порекомендовали приезжать в аэропорт заранее, чтобы избежать очередей и не опоздать на рейс.
     

    Повысить статус журналистов на законодательном уровне предлагают в Казахстане

    30.09.2021, 12:35 89992
    Повысить статус журналистов на законодательном уровне предлагают в Казахстане
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Депутат сената Республики Казахстан Нурторе Жусип предложил законодательно повысить статус журналистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    По словам депутата, положение журналиста в обществе законодательно не определено. В законе "О СМИ" и Трудовом кодексе страны нет статей о статусе и гарантиях журналистов. В отраслевом законе прописаны только права и обязанности журналистов. И все это при том, что у журналистов очень ответственная и нередко опасная работа, пишет "Казправда".
     
    Жусип отметил, что для развития отечественной журналистики важно повысить статус журналистов, обеспечить их социальными гарантиями и защитой. Он напомнил, что в период пандемии журналисты работали наравне с врачами, полицейскими и спасателями, но, в отличие от них, сотрудники СМИ не получали за это никаких доплат и социальных гарантий. Не могут журналисты претендовать и на получение жилья в числе льготных категорий, так как не являются ни госслужащими, ни бюджетниками, ни гражданскими служащими.
     

    Пришло время предоставить журналистам реальный статус, такой как у сотрудников суда, прокуратуры, МВД, адвокатов или нотариусов. Демократизация общества невозможна без участия и влияния средств массовой информации. Поэтому мы предлагаем обеспечить поддержку и защиту сотрудников средств массовой информации, придав им специальный социальный статус. Для этого необходимо принять закон "О статусе журналиста", - сказал депутат в своем запросе.

     

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