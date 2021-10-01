В Актау снесли сквер для строительства банка

АКТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - В Актау в сквере между ЗАГСом и областным акиматом полностью вырубили деревья. На данной территории полным ходом идёт строительство здания Народного банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На фото, которые сделали горожане 29 сентября, видно, что сквер сровняли с землёй, пишет Lada.kz

До последнего была надежда, что часть сквера сохранят, как обещали. Но нет, у них поднялась рука уничтожить его полностью", - рассказала местная жительница Анастасия Климова.

В конце сентября прошлого года инициативная группа жителей 14-го микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Встреча инициативной группы с городским акимом увенчалась успехом - частично ограждение в сквере начали убирать. Но позже рабочие начали копать ямы для установки ограждения в новой части, именно там, где растут плодовые деревья, судьбу которых отстаивают местные жители.

Инициативная группа написала петицию в защиту зелёных насаждений, а Народный банк пообещал посадить десять новых деревьев взамен одного спиленного.

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