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В Актобе по факту смерти роженицы работает комиссия Минздрава02.02.2018
Общество  16:43

Актобе. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе по факту смерти роженицы работает комиссия Минздрава, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты "Диапазон", молодая женщина с первыми родами поступила в областную больницу в Новом и умерла на третий день после родов. Произошло это 29 января.

"Приносим соболезнования родным и близким девочки. Течение родов у нее было осложненное. Диагноз законодательно мы разглашать не можем. Но состояние ее здоровья не было таковым, чтобы направлять в роддом 3-го уровня. Женщину туда доставила скорая. По факту материнской смертности работает комиссия минздрава и облздрава. В них входят независимые эксперты, специалисты ЗКГМУ и других клиник, проводится экспертиза. Материалы будут переданы в прокуратуру, она примет решение о возбуждении уголовного дела. Была ситуация, возможно, меньшей настороженности, чем нужна была. Мы сразу приняли организационные меры. Освобождены от должности директор больницы по родовспоможению и заведующий отделением "Мать и дитя", - сказала сегодня замруководителя управления здравоохранения облздрава Светлана Есенаманова.


По ее информации, роды были бесплатными, их вел опытный врач - заведующий отделением "Мать и дитя". Женщина во время беременности наблюдалась в частной клинике.

Замруководителя управления здравоохранения сообщила, что новорожденный ребенок находится в реанимации. "Ребенок доношенный. Состояние ребенка требует внимания, он получает терапию. Пока он в реанимации", - сообщила Светлана Есенаманова.

Ранее издание сообщило о том, что в областной больнице после родов умерла 27-летняя актюбинка. Об этом на странице @mamochki_aktobe в Instagram сообщила подруга умершей роженицы. В сообщении она обвинила врачей в халатности, которая привела к смерти женщины.

"Начну с того, что при тяжелых родах и очень сильных отеках ее не принялись кесарить, а решили рожать самостоятельно. В связи с чем из-за нехватки сил при родах врачи вынуждены были делать надрез и вытаскивать ребенка... в ходе чего через сутки у ребенка поднялась температура, поменялся цвет кожи, вздулся живот, а саму маму пришлось экстренно оперировать из-за того, что надрез, который делали во время родов загноился (занесли инфекцию)", - написала она.
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