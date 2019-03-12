В Актобе работники рынка оштрафованы за подкуп сотрудников Минсельхоза

Актобе. 6 декабря. Kazakhstan Today - В департаменте Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) по Актюбинской области рассказали о попытке подкупа сотрудников комитета государственной инспекции Министерства сельского хозяйства РК со стороны работников рынка, передает Kazakhstan Today.





"9 продавцов оптового-овощного рынка, привлечены к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения в виде предоставления незаконного денежного вознаграждения государственному фитосанитарному инспектору, за реализацию товара без фитосанитарного сертификата", - сообщил в ходе брифинга в АДГСПК руководитель территориального департамента по Актюбинской области Расул Медетов.





По его словам, в мае 2018 года сотрудники отдела карантинных растений и фитосанитарных постов прибыли на рынок для проверки документов. В ходе изучения было выявлено, что у продавцов отсутствовал карантинный сертификат, подтверждающий соответствие фруктов фитосанитарным нормам.

Работники рынка пыталась избежать штрафа и передали сотруднику незаконное материальное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 тенге.





Административном судом города Актобе 9 продавцов привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Инспектора, получившие материальное вознаграждение, по совокупности совершенных преступлений привлечены к уголовной ответственности.

С начала года в Актюбинской области к административной ответственности по статье КоАП РК "Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами" привлечены 10 физических лиц. Сумма наложенного штрафа на этих лиц составляет 4 810 000 тенге.





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