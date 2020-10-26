Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - В Алмалинском районе Алматы заработал спортивный зал для бокса под открытым небом, передает Kazakhstan Today.

Зал с профессиональными тренерами будет функционировать с марта по ноябрь с разбивкой на три группы. Аким Алмалинского района Беккали Торгаев сообщил , что по поручению акима города и при участии меценатов на бульваре Гагарина на пересечении с улицей Богенбай батыра был построен бесплатный сезонный спортивный зал для бокса площадью 140 квадратных метров, оснащенный современным спортивным инвентарем, раздевалкой, душевой и уборной комнатой.

Уроки для детей и подростков от 10 до 18 лет дают два профессиональных тренера - мастер спорта по боксу Аскар Шуйелбаев и кандидат в мастера спорта Заманбек Шайзададинов.

Зал будет работать каждый год с марта по ноябрь, с понедельника по субботу с разбивкой на три группы: первая группа - с 12.00 до 14.00, вторая группа - с 14.00 до 16.00 и третья группа - с 16.00 до 18.00.

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