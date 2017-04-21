Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - В целях наведения порядка в сфере уличной торговли города Алматы проанализировано текущее состояние объектов нестационарной торговли, изучен мировой опыт и разработан соответствующий план. В этой связи в городе проводится демонтаж незаконных нестационарных объектов торговли, сообщает пресс-служба акима мегаполиса.

"Владельцы данных киосков не имеют правоустанавливающих документов. Чаще всего объекты размещаются на тротуарах, газонах и прочих местах, не предназначенных для торговли, тем самым вызывая недовольство горожан. Незаконные киоски не соответствуют требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также правилам благоустройства города. Их владельцы зачастую незаконно подключаются к электросетям и не несут налоговых обязательств", - отметили в акимате, передает Kazakhstan Today.

В 2015 году было демонтировано 368 подобных объектов, в 2016 году - 470, с начала текущего года - более 300.

Напомним, в феврале 2017 года на отчетной встрече с горожанами аким Алматы Бауыржан Байбек отметил необходимость улучшения внешнего облика города и сообщил о начале реализации программы "Город без заборов".

"Жибек жолы - какая красивая улица - сколько всего там застроили, закрыли виды, превратили в хлам, свалки. Это все нелицеприятно, и это отталкивает туристов. Я ранее слышал мнение туристов, что Алматы в этом плане - один из самых неприятных городов. Почему? Просто из-за этих страшных уродливых магазинчиков, не соответствующих стандартам, из-за этих базаров, из-за непонятных заборов, которые все понаставили. Это все можно сделать с минимальными затратами - улучшить внешний облик города. Тогда все будут выходить на улицу, больше будет приезжать туристов, а каждый турист - это деньги, рабочие места, налоги", - сказал аким.

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