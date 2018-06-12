В Алматы количество сделок с жильем снижается, а в Астане - растет

Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - В Алматы наблюдается снижение количества сделок с жильем, тогда как в Астане их число значительно выросло, передает Kazakhstan Today.

В Алматы снижается количество сделок с жильём. По информации Комитета по статистике РК, в мае текущего года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого количество операций уменьшилось на 5,3%. В то же время в Астане этот показатель увеличился на 28,8%, пишет портал Krisha.kz

Также в мае по сравнению с прошлым месяцем в Алматы отмечен спад (-10,2%), в столице - небольшое увеличение (+0,8 %).

Что касается других регионов, то меньше продавать и покупать (май 2018-го к маю 2017-го) стали в Западно-Казахстанской области (- 4,6 %) и Кызылординской области (-1,2%). В остальных же областях зафиксирован рост: максимум - в Мангистауской (+36,5 %) и Восточно-Казахстанской (+20,3 %).

В целом по стране прирост за год по сделкам составил 11,3%.

С начала года в РК зафиксировано 95 264 сделки. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2017-го их количество снизилось на 5,6 %.

Что касается динамики за месяц, то в мае казахстанцы продавали и покупали жильё 22 355 раз, что на 1,5 % больше, чем в апреле. Из 22 355 сделок 15 480 приходится на квартиры, 6 875 - на частные дома.

По итогам мая лидерами по количеству операций с жилой недвижимостью стали Астана (3 355 сделок), Алматы (2 776) и Карагандинская область (2 287). Аутсайдерами - Атырауская (513), Кызылординская (569) и Западно-Казахстанская (709) области.

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