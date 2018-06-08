Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - 1 июня в городском акимате наградили победителей Национального конкурса "Мерейлі отбасы", передает Kazakhstan Today.

Конкурс проводится в три этапа: районный, городской и республиканский.

С 1 апреля по 5 мая состоялся районный этап, в котором приняли участие 113 семей. По итогам определены по две семьи-победителей из каждого района.

Финалистов наградили заместитель акима города Арман Кырыкбаев и почетный житель Алматы и педагог Аягуль Туреева.

"Нашему конкурсу сегодня пять лет, и мы решили провести церемонию в историческом месте, где наша страна делала первые шаги к становлению Независимости. Если каждый казахстанец станет дорожить семейными ценностями, любить свою родную землю - наша страна будет процветать", - сказал Арман Кырыкбаев.

Финалистами стали 15 семей: Нокербековы, Шалабаевы, Күлимбетовы, Тобатаевы, Молгаждаровы, Артыковы, Акишевы, Атекеевы, Маматаевы, Ионовы, Сапеновы, Шакеровы, Бахамовы, Васильковы, Жубанкозовы.

Победила в конкурсе семья Имангалиевых, которые активно участвуют в развитии журналистики, образования и науки Казахстана.

Все семьи получили государственные дипломы и плазменные телевизоры.

"Президент Нурсултан Назарбаев ввел такой прекрасный конкурс, где мы можем увидеть замечательные семьи с богатой историей. Каждая из них внесла огромный вклад в развитие нашего государства", - подытожила Аягуль Омиразова.

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