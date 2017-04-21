В Алматы ограничат движение по мосту через реку Есентай

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Есентай (Весновка) по проспекту Абая, в схему движения автотранспорта будут внесены изменения, сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы
С 24 апреля движение по мосту через реку Есентай (Весновка) по проспекту Абая в западном и восточном направлениях будет ограничено, передает Kazakhstan Today.
"Проезд будет обеспечен по одной полосе в каждом направлении. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме", - уточнили в ведомстве.
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