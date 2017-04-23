В Алматы проходит шестой ежегодный марафон

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы проходит шестой международный марафон, в котором принимают участие свыше 20 тысяч человек.

По традиции участники забега стартовали с Парка первого Президента и финишируют на Центральном стадионе. Старт марафону дал аким города Бауыржан Байбек.

"Это одно из крупнейших спортивных мероприятий в Центральной Азии. Мы видим, что с каждым годом оно набирает обороты. Мы не только занимаемся спортом, но и помогаем детям деньгами, которые были собраны сегодня... Желаю вам всем успехов, хорошей пробежки. Почувствуйте единый спортивный дух", - напутствовал участников забега Бауыржан Байбек.

Участникам "Алматы Марафона" предложили на выбор традиционные дистанции: полный марафон (42 километра 195 метров), полумарафон (21 километр), забег-спутник (10 километров), детский забег (3 километра, для детей 10-14 лет), скандинавская ходьба (10 километров) и командная эстафета "Экиден" (42 километра 195 метров). Любители бега стартуют в Парке Первого Президента, пробегут по проспекту аль-Фараби, улице Саина, проспекту Абая и финишируют на Центральном стадионе.

Все средства со стартовых взносов направятся на реализацию проектов республиканского масштаба в шесть специализированных учреждений - в помощь 1 500 детей с серьезными нарушениями здоровья.

Как сообщалось ранее, в связи с забегом в Алматы до 14.00 будут перекрыты некоторые улицы города.

"Алматы Марафон" - это ежегодное международное благотворительное спортивное соревнование, проходящее в последнее воскресенье апреля в Алматы. "Алматы Марафон" был впервые организован в 2012 году. В 2013 году "Алматы Марафон" вошел в Международную ассоциацию марафонов и пробегов AIMS, объединяющую более 400 марафонов и пробегов из 120 стран. Трассы "Алматы Марафона" сертифицированы согласно правилам AIMS и IAAF и имеют категорию "B".

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