В Алматы прошла Большая Кремлёвская ёлка

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Н. Сац в Алматы накануне, 9 января, прошла традиционная Большая Кремлёвская ёлка, передает Kazakhstan Today.





Гостями праздника стали отличники учёбы и победители конкурсов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов и приютов, ребята с ограниченными возможностями", - сообщили в Генеральном консульстве России в Алматы.





Перед началом спектакля генконсул РФ Евгений Бобров поздравил ребят и их родителей с Новым годом и Рождеством и пожелал им радовать и любить друг друга. Актёры театра имени Натальи Сац устроили для гостей праздника настоящую феерию, рассказав, как невинная шалость Снегурочки поссорила братьев Деда Мороза и Деда Жару, что, в свою очередь, поставило под угрозу празднование Нового года. Зрители узнали, как бесстрашие, самоотверженность и дружба могут победить все невзгоды и недопонимания, и что главное богатство на свете - это дружба, рассказали в Генеральном консульстве.













После представления в фойе у нарядной новогодней ёлки ребят ждали зажигательные танцы и игры в компании весёлых сказочных героев Незнайки, Буратино, Бабы Яги и Фунтика, а также встреча с красавицей Снегурочкой и добрым Дедушкой Морозом. По окончании праздничной программы все дети получили сладкие подарки от Деда Мороза из Великого Устюга.





Большая Кремлёвская ёлка завершает цикл детских новогодних и рождественских мероприятий, организованных Генеральным консульством Российской Федерации в Алматы и представительством Россотрудничества в Республике Казахстан для юных казахстанцев. В этом году их гостями стали более 7,5 тыс. детей Алматы и Алматинской области, Шымкента, Тараза, Талдыкоргана и Кызылорды", - заключили в консульстве.





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