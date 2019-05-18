В Алматы возложили цветы к монументу "Тауелсіздік таны"

Алматы. 17 декабря. Kazakhstan Today - Алматинцы почтили память жертв декабрьских событий 1986 года, передает Kazakhstan Today.





Цветы к монументу "Тауелсіздік таны" возложили государственные деятели, в том числе аким Алматы Бауыржан Байбек, а также участники тех событий и члены молодежных организаций.





После возложения цветов собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.





Стоит отметить, что ранее в Алматы перед монументом "Тауелсіздік таны" сделали небольшую площадь. Аким города поручил организовать безопасные условия для тех, кто хочет воздать дань уважения и прийти к монументу. Если раньше проезжая часть примыкала непосредственно к памятнику, то теперь перед ним созданы условия для удобного и безопасного передвижения, выложена брусчатка, установлены фонари и высажена живая изгородь, сообщили в городском акимате.

Вчера, в День 27-летия независимости Казахстана, состоялось торжественное возложение цветов к Монументу независимости.





Под звуки торжественно-церемониальной музыки в исполнении военно-духового оркестра руководство города, cовета ветеранов, политических партий и общественных объединений, участники декабрьских событий 1986 года, молодежные организации, а также жители города возложили цветы к символу независимости на площади Республики.





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