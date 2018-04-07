Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы запланировано строительство 20 общежитий для студентов до 2020 года, передает Kazakhstan Today.

"Для решения проблемы нехватки студенческих общежитий и доступного жилья для молодых семей, в рамках Дорожной карты запланировано строительство 20 общежитий для студентов Алматы до 2020 года. Из запланированных новых 20 общежитий вузов до конца текущего года будет завершено строительство 5 общежитий на 2500 мест", - сказал на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Алматы Чингис Бескемпиров.

Кроме того, по его словам, в рамках Дорожной карты реализуется льготно-жилищная программа "Алматы Жастары" для молодежи на приобретение жилья посредством кредитования через "Жилстройсбербанк" в пилотном режиме. Из местного бюджета выделен 1 млрд тенге.

"Алматы Жастары" уникальна тем, что она направлена на молодых алматинцев, в ней увеличен возрастной порог участников до 35 лет. Предусмотрены льготные условия для социально уязвимых слоев населения - многодетным семьям, инвалидам 1 и 2 группы, неполным семьям, сиротам. Низкая процентная ставка - заем в размере до 10 млн. тенге будет предоставляться под льготные 5% годовых. По итогам года 100 молодых семей обретут крышу над головой через программу "Алматы Жастары",-проинформировал он.

Также предусматривается внедрение проекта по строительству общежитий для молодежи (студенты, молодые семьи до 35 лет и так далее) через АО "НК "СПК "Алматы".

"На текущий момент меморандумы подписаны с Алматинским университетом энергетики и связи, Казахским Национальным педагогическим университетом имени Абая, Алматы Менеджмент университетом и Казахским Национальным медицинским университетом имени С. Д. Асфендиярова", - рассказал Чингис Бескемпиров.

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