Талдыкорган. 19 января. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области отыскали сбежавшую из дома школьницу в соседней Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Поиски пропавшей девушки продолжались в течение 11 дней. Ее искали не только полицейские, но и коллектив школы, жители ее родного села Кастек.

"Пропавшую без вести школьницу вначале искали путем прочески всего села и близлежащей к населенному пункту территории, по родственникам и подругам. В итоге полиция установила местонахождение девушки, которая, как выяснилось, скрывалась в доме своего парня в селе Кордай Жамбылской области. Вчера старшеклассницу доставили в родительский дом", - проинформировали в областном ДВД.

Поставив "беглянку" на профилактический учет, сотрудники ювенальной полиции в присутствии родителей провели со школьницей соответствующую беседу на тему надлежащего поведения и законопослушности.

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