Талдыкорган. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области продолжаются работы по спасению озера Балхаш. В последние три года широко развернута масштабная деятельность по выправлению и очистке протоков реки Каратал, начатая в 2014 году, сообщает пресс-служба акима региона.

С этой целью был специально создан мелиоративно-механизированный отряд "Каратал". Сейчас им очищено 27 километров. Большое внимание продолжает уделяться и очистке протоков дельты реки Или, которая создает благоприятные условия для нереста и нагула рыбы, производства кормов для животноводства. Только в этом году из областного бюджета для работ по механизированной очистке протоков дельты реки Или протяженностью 33,4 километра выделено 70,7 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил заместитель руководителя областного управления природоохранных ресурсов и регулирования природопользования Канат Дауренбеков, на текущий год из областного бюджета выделено 41,1 млн тенге на разработку четырех проектов механизированной очистки протоков дельт рек Или и Каратал. На данном этапе один проект реализован, оставшиеся три запланированы на второе полугодие.

С приходом весны сотрудники мелиоративно-механизированного отряда "Балхаш" начали очистку одного из крупнейших протоков Или - реки Топар. Окутанный зарослями камыша и ила, он не только не доводит воду до Балхаша, но и, разливаясь, представляет реальную угрозу для жителей села Топар, отнимая у них сенокосные поля и пастбищные угодья, и даже иногда подтапливая дома. Очистка этого протока решит все указанные проблемы.

По данным акимата, уже до середины июля мелиоративный отряд намерен прочистить все 33 километра протока. Сейчас очищено 20 километров, подключено 27 единиц спецтехники. Работы планируется завершить к ноябрю. В последующем будут очищены и другие протоки реки Или.

Как подчеркнул руководитель отдела областного управления природоохранных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан Шаяхметов, благодаря проводимой последние годы работе по спасению Балхаша удалось вернуть в пользование крестьянам 15 тысяч квадратных километров пастбищ. Кроме того, в несколько раз увеличилось количество рыбы в озере Балхаш. В целом за 12 лет очищен 641 километр русел рек Или и Каратал.

"Спасение Балхаша - проект важный и глобально необходимый, поэтому руководство области этот вопрос держит на постоянном контроле. Специалисты подчеркивают: Балхаш - озеро уникальное, поэтому проводимая работа - возможность сохранить как сам водоем, так и его особенную экосистему с богатой фауной и флорой", - резюмировали в пресс-службе.

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