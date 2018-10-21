В Алматинской области заработают ночные административные суды

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В Алматинской области заработают ночные административные суды21.10.2018
Общество  16:12

Талдыкорган. 21 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области между полиций и судом подписан меморандум, в соответствии с которым начали работу так называемые ночные административные суды, передает Kazakhstan Today.

В качестве пилотного проект стартовал пока в Карасайском районе, где в Специализированном межрайонном административном суде появился ночной судья, рассматривающий административные материалы до 10 вечера, сообщили в пресс-службе ДВД области.

"Меморандум в двустороннем порядке подписан председателем областного суда Мейрамбеком Таймерденовым и начальником департамента полиции генерал-майором Муратом Урумхановым. Цель его в реализации республиканского проекта "Ночной суд", обеспечивающего права граждан на эффективное административное судопроизводство в удобное для граждан время", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что для рассмотрения дела в административном порядке дежурному судье требуется, как обычно, собранный по факту материал и согласие правонарушителя. Все действия проходят с соблюдением всех процессуальных норм.
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