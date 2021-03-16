В Алматинской области простились с погибшими при крушении самолета военнослужащими

Как сообщили в пресс-службе КНБ, в память о погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих в здании Центрального аппарата КНБ приспущен ведомственный флаг, в 17.22 в органах национальной безопасности прошла минута молчания.
КНБ оказывает всю необходимую помощь родным, близким погибших и пострадавших военнослужащих.
Кроме того, создана межведомственная рабочая комиссия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы и расшифровки бортового самописца.
Напомним, в субботу 13 марта, в 17.22, при заходе на посадку в аэропорт города Алматы потерпело крушение воздушное судно Ан-26 Авиационной службы КНБ РК. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами.
Состояние пострадавших в результате аварии крайне тяжелое. Врачи принимают все усилия по спасению жизни раненых.
Для выяснения обстоятельств катастрофы создана экспертная комиссия из числа представителей Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства