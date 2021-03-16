В Алматинской области простились с погибшими при крушении самолета военнослужащими

Талдыкорган. 15 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в поселке Боралдай Алматинской области при участии руководства Комитета национальной безопасности прошла церемония отдания воинских почестей погибшим военнослужащим Авиационной службы КНБ, погибших 13 марта в результате авиакатастрофы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе КНБ, в память о погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих в здании Центрального аппарата КНБ приспущен ведомственный флаг, в 17.22 в органах национальной безопасности прошла минута молчания.

КНБ оказывает всю необходимую помощь родным, близким погибших и пострадавших военнослужащих.

Кроме того, создана межведомственная рабочая комиссия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы и расшифровки бортового самописца.

Напомним, в субботу 13 марта, в 17.22, при заходе на посадку в аэропорт города Алматы потерпело крушение воздушное судно Ан-26 Авиационной службы КНБ РК. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Состояние пострадавших в результате аварии крайне тяжелое . Врачи принимают все усилия по спасению жизни раненых.

Для выяснения обстоятельств катастрофы создана экспертная комиссия из числа представителей Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел.

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