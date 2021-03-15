Спецкомиссия изучает "черный ящик" рухнувшего под Алматы самолета

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В Комитете нацбезопасности Казахстана рассказали о предпринимаемых мерах после авиационного происшествия, передает Kazakhstan Today.

Правительство для выяснения обстоятельств создало экспертную комиссию из числа представителей Комитета национальной безопасности, Министерств обороны и внутренних дел.

В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец ("черный ящик") извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время.

С родными и близкими работают психологи, а также для оказания медицинской помощи задействованы специалисты Госпиталя КНБ в городе Алматы.

Специальным выделенным бортом организован перелет родителей военнослужащего Василькова из Петропавловска в Алматы.

КНБ проводит работу по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий.

Напомним, в субботу 13 марта, в 17.22, при заходе на посадку в аэропорт города Алматы потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Состояние пострадавших в результате аварии крайне тяжелое . Врачи принимают все усилия по спасению жизни раненых. Мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города.

Президент Казахстана выразил соболезнования по случаю гибели четырех членов экипажа и поручил выяснить причину авиакатастрофы. В Комитете национальной безопасности подтвердили , что потерпевший крушение военный самолет АН-26 относится к Авиационной службе ведомства. Ведомство ведет расследование причин авиационного происшествия. Позднее в ведомстве рассказали больше подробностей о погибших.

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