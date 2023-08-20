В Алматинской области разгорелся скандал вокруг центра дневного пребывания для особенных детей

Родители обвиняют руководство госучреждения в экономии на их детях

Фото: Almaty.tv

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Конаев. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Скандал разгорается в Алматинской области вокруг центра дневного пребывания для особенных детей. Родители пациентов, в том числе с ДЦП и аутизмом, обвиняют администрацию учреждения в экономии средств на питание и другие удобства для постояльцев. Недовольны они и компетентностью специалистов, сообщает - Скандал разгорается в Алматинской области вокруг центра дневного пребывания для особенных детей. Родители пациентов, в том числе с ДЦП и аутизмом, обвиняют администрацию учреждения в экономии средств на питание и другие удобства для постояльцев. Недовольны они и компетентностью специалистов, сообщает Almaty.tv





По словам родителей, дети приходят домой голодные, а присматривают за ними сотрудники, еще не окончившие университет.





Недавно спонсоры подарили учреждению множество разных напитков, чтобы побаловать детей. Однако родители заявляют, что их дети так и не узнали вкуса напитка.





Возмущает родителей и отдаленное местоположение - на окраине города, рядом с пляжем. А также отсутствие камер видеонаблюдения внутри учреждения.





На сегодняшний день мы получили ответы по госимуществу, что пустующих зданий в городе Конаеве нет. Видеонаблюдение - на сегодняшний день конкурсные процедуры идут. Как будет победитель определен - видеокамеры будут установлены. На сегодняшний день в генеральном плане города Конаева есть строительство реабилитационного центра на 150 мест", - сообщила руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ Айсулу Ботаева.





В управлении добавили, что по жалобам родителей будет проведено служебное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности.





Проверки проходят во всех детских лагерях страны. Они были инициированы после нашумевшего видео из детского лагеря в Алматы, в котором родители обнаружили действующую сауну с полураздетыми мужчинами.





Ранее ряд грубейших нарушений законности выявила прокуратура Акмолинской области в ходе проверки деятельности учреждений, оказывающих медико-социальные услуги детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с инвалидностью.





Сауну в детском лагере обнаружили также в ходе проверки в Костанайской области. Кроме того, в детских лагерях обнаружены просроченные лекарства и продукты питания.





Детские лагеря в Алматинской области повергают в шок не только проверяющих. Выяснилось, что из 22 учреждений 8 работали без разрешений и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм. В спальных корпусах не проводился капитальный ремонт. В 4-местных комнатах размещали по 8 и более человек. Директор одного из лагерей находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.



