В Алматинской области солдат сбежал из воинской части

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ТАЛДЫКОРГАН. 16 МАЯ - Солдата-срочника, который сбежал из воинской части в Алматинской области, задержали через два дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам самого военнослужащего, причиной побега стала тоска по дому, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК.

14 мая военнослужащий срочной службы воинской части 5574 (поселок Заречный, Алматинская область) рядовой Дархан Мырзабаев, призванный отделом по делам обороны Жарминского района ВКО, самовольно покинул расположение в неизвестном направлении. Мырзабаев был задержан силами личного состава воинской части ночью 16 мая на станции Сарыозек. По словам солдата, причиной ухода из воинской части стала тоска по дому. Сейчас рядовой доставлен в воинскую часть", - отметили в пресс-службе.

Проводится служебное расследование.

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