В Алматинской области стартовала акция "Жетісу Арыспен бірге"

Талдыкорган. 24 июня. Kazakhstan Today - Госслужащие Алматинской области, подведомственные организации МИО и бюджетные учреждения переведут однодневный заработок в помощь жителям города Арысь Туркестанской области. Такое заявление сделала пресс-служба акима Алматинской области.

Сегодня все мы мысленно и душевно были в Арыси. В этой связи акимат Алматинской области призывает всех казахстанцев принять активное участие в благотворительной акции. В регионе мероприятие пройдёт под эгидой #ЖетiсуАрыспенБiрге. Работники областного акимата и подведомственных организаций и территориальных департаментов переведут свой однодневный заработок на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан", - сообщили в ведомстве.

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Как сообщалось ранее, сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также прибыл на место происшествия. В результате происшествия погиб один человек

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