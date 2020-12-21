В Алматинской области закрыли дорогу областного значения

Талдыкорган. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области трассу областного значения закрыли из-за сильной метели и плохой видимости, передает Kazakhstan Today.

По информации ДЧС региона, движение перекрыто с 19.15. 45 километров дороги областного значения Алматы - Оскемен - санаторий "Капал-Арасан" находится в зоне плохой видимости.

Ранее синоптики предупредили , что 20 декабря в Алматинской области местами ожидаются туман, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23 метров в секунду, днем местами гололед.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 декабря шторм ожидается в столице и ряде областей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства