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В Алматинской области закрыли дорогу областного значения

20.12.2020 10423
Талдыкорган. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области трассу областного значения закрыли из-за сильной метели и плохой видимости, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации ДЧС региона, движение перекрыто с 19.15. 45 километров дороги областного значения Алматы - Оскемен - санаторий "Капал-Арасан" находится в зоне плохой видимости.
 
Ранее синоптики предупредили, что 20 декабря в Алматинской области местами ожидаются туман, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23 метров в секунду, днем местами гололед. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 декабря шторм ожидается в столице и ряде областей.
 

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