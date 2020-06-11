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В Алматы часть абонентов Alma TV осталась без Интернета

10.06.2020, 15:35 13123
Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Из-за выхода из строя коммуникационного оборудования корневого (центрального) узла связи в Алматы часть абонентов Alma TV не получает услуги доступа к Интернету, передает Kazakhstan Today. 
 

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению неисправности cилами специалистов Alma TV и технической поддержки производителя вышедшего из строя оборудования. Работоспособность будет восстановлена до 17.00 сегодняшнего дня", - сообщается на официальном сайте Almatel Kazakhstan.

 

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