В Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды

Фото: Тимур Эпов

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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Второй день Eurasian Fashion Week "Осень/Зима 2023/2024 - KIDS FASHION DAY"- был полностью посвящен детской и юношеской моде.





В этом году Неделя моды прошла под девизом Future is now в поддержку творческой молодежи. Поэтому и в первый, и во второй день показов на подиуме было представлено много молодежных брендов и коллекций от победителей прошлогоднего конкурса молодых дизайнеров.





Детские и подростковые коллекции представили: Ingu Fashion (Kazakhstan), Bagi Desighn (Kazakhstan), Ai Kids (Kazakhstan), Jansely (Kazakhstan), Princess Amira (Kazakhstan) и Ad Astra Lab (Russia). Также в показе приняли участие победители конкурса молодых дизайнеров Fashion for Future Ushu Mushu (Кыргызстан) и казахстанский бренд Ssemazey.









Дизайнеры:





AD ASTRA LAB (Россия)





Тимур Эпов





Ad Astra Lab - российский бренд, созданный для подростков, юношей и девушек от 10 лет в период их становления и поиска себя, своего стиля и образа. Ad Astra Lab ориентируется на подростков, ведущих активный образ жизни, живущих ритмом города, ориентированных на исследование этого мира во всех его проявлениях. Бренд поддерживает подростков в их свободе самовыражения, поисках себя и желании отличаться. В линейке представлены футболки, свитшоты, бомберы, джемперы, худи, брюки и рубашки. Бренд создает одежду в стиле горпкор, который отвечает запросам "городских подростков". Также есть капсула для взрослых, в которую попали самые популярные принты, полюбившиеся старшему поколению.





BAGI DESIGN (Казахстан)





Тимур Эпов





BAGI design - казахстанский дизайнерский бренд детской одежды. BAGI design - это капсульные коллекции для модных показов, которые комфортно и стильно носить в повседневной жизни. Бренд активно поддерживает детей в их творчестве. Философия бренда - создание стильного и оригинального образа ребенка, в котором он может блистать как на подиуме, так и в обычной жизни. BAGI design - душа в каждом изделии!





PRINCESS AMIRA (Казахстан)





Тимур Эпов





Бренд создан в 2021 году, юным дизайнером Амирой Казантаевой. Коллекция у дизайнера в разных стилях: национальном и современном. Амира участвовала в показе мод в Баку, Ташкенте, Дубае и Милане. Также принимала участие в показах в разных городах Казахстана.





JANSELY (Казахстан)





Тимур Эпов





Жанель Алдиярқызы - бренд Jansely.kz. Родилась 2010 году в День космонавтики в городе Алматы. С раннего детства Жанель любила рисовать и шить наряды куклам. С семи лет стала обладательницей собственного модного бренда "Jansely.kz". Ежедневно после школы она занималась в дизайн-лаборатории. Помимо дизайна, она увлекается танцами и участвует в телевизионных проектах. Также она модель агентства "Kids face". В данный момент Жанель занимается созданием сети магазинов "Jansely.kz". Так появилась торговая марка "Jansely.kz" - личный проект Жанель. Стиль своего нового бренда она назвала "Etno.Energy". Это яркие вещи для малышей и подростков в стиле этно. Она создает только такую одежду, в которой хотела бы ходить сама.





USHU MUSHU (Кыргызстан)





Тимур Эпов





Молодежная коллекция в уличном стиле, с использованием элементов handmade. Коллекция отражает перерождение ушедших традиций и наследия предков. Многослойные образы с жакетами в сочетании с традиционным кроем и натуральными тканями.





SSEMAZEY (Казахстан)





Тимур Эпов





Казахстанский бренд, созданный победительницей конкурса молодых дизайнеров FASHION FOR FUTURE 2022 Асемгуль Зейноллаевой.





AI KIDS (Казахстан)





Тимур Эпов





INJU FASHION (Казахстан)



