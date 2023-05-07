06.05.2023, 11:58 45936
В Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
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Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды из-за ремонта, сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".
Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы, будет ограничена в контурах улиц:
с 8 по 19 мая: Спасская - Днепровская - Клары Цеткин -Урицкого;
с 10 мая по 9 июня: Закарпатская - Ахметова - Огарева - Калмаржын;
с 10 по 17 мая: микрорайон № 13;
с 15 по 19 мая: Станкевича - Стахановская - Будденного - Ганибет;
с 22 по 26 мая: Лисаковская - Волочаевская - Береке - Айша Биби.
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в пресс-службе АТС.
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07.05.2023, 09:03 13436
В Казахстане отмечается День защитника Отечества
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 7 мая 1992 года президент Республики Казахстан, верховный главнокомандующий Вооруженных сил РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных Вооруженных сил. 4 октября 2012 года парламент рассмотрел и принял положение "О внесении дополнения в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно ему 7 мая объявлен государственным праздником, считается выходным днем в стране.
В этот день принято поздравлять военнослужащих. Стоит отметить, что в рядах Вооруженных сил Казахстана служат и женщины, поэтому День защитника Отечества является и праздником женщин-военнослужащих.
В преддверии праздника президент подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов".
5 мая в ходе всеармейского совещания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжения технологической модернизации армии. По его словам, важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий. Президент подчеркнул, что особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений.
Также Касым-Жомарт Токаев анонсировал повышение зарплат военным. По словам главы государства, в этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%. На рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих. Будет продолжена работа по социальной поддержке сержантов и офицеров.
06.05.2023, 17:48 36231
На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ
Скопление возникло по причине увеличения пассажиропотока
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пунктах пропуска на казахстанско-узбекском и казахстанско-кыргызском участках границы отмечается скопление лиц и транспортных средств, сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.
Скопление возникло по причине увеличения пассажиропотока, объяснили в Погранслужбе.
Отмечается, что пункты пропуска на госгранице Казахстана с учетом праздничных и выходных дней работают в штатном режиме и дополнительно усилены сотрудниками Пограничной службы.
Интенсивность пропуска в пределах значений, соответствующих праздничным дням. Просим учесть указанную информацию при планировании ваших международных поездок", - обратились в КНБ.
06.05.2023, 13:14 42416
Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике
Участники на протяжении всего чемпионата программировали, собирали роботов и доводили их до идеала
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 4 по 5 мая 2023 года в Астане прошел масштабный чемпионат по робототехнике республиканского формата, 260 детей приехали со всей страны, чтобы проверить свои силы и побороться за звание чемпионов Казахстана.
Robotek Grand Tournament проходил в музее Первого Президента РК при поддержке республиканского научно-практического центра "Дарын" Министерства просвещения Республики Казахстан.
Организаторами чемпионата выступают центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи "Астана дарыны", Astana IT University, Фонд Нурсултана Назарбаева, школа робототехники "Роботек". Генеральный партнер чемпионата - акционерное общество Kcell. Спонсорами мероприятия стали такие компании, как "Мечта", CAES, EPAM.
Участники на протяжении всего чемпионата программировали, собирали роботов и доводили их до идеала.
Это отличная возможность для развития робототехники в регионах, именно такие мероприятия вдохновляют детей идти дальше и не останавливаться на достигнутом. Также сегодня мы обменялись опытом с коллегами из областей, дети увидели новый уровень и поняли, что есть к чему стремиться", - поделился своим мнением Кульбаев Марат Жусупович, тренер команды из города Кокшетау, учитель IT-лицея имени аль-Фараби.
В качестве поощрительных призов команды-победители получили денежные сертификаты на сумму 100 000 тенге, 70 000 тенге и 50 000 тенге, соответствующие 1-му, 2-му и 3-му местам, а школы, подготовившие команды, получат трехмесячную подписку на онлайн-платформу курсов по робототехнике robotek.pro, что также улучшит их уровень в развитии робототехники.
Цель чемпионата - выявление и поддержка талантливых школьников в области робототехники, инженерных наук и программирования. Популяризация технических профессий среди молодежи. Привлечение внимания общественности и государства к вопросам технического образования", - рассказали организаторы.
Отмечается, что чемпионат по робототехнике проводится второй раз. Работу оценивала судейская бригада, имеющая большой опыт в проведении мероприятий подобного уровня.
05.05.2023, 17:32 73191
Очередной незаконный объект сносят в Алматы
Снос начат сегодня в присутствии судебных исполнителей
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы попал под снос очередной незаконный объект, информирует пресс-служба акимата мегаполиса.
Как сообщает управление градостроительного контроля города Алматы, четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра возведено незаконно.
Судебные разбирательства по нежилому помещению по иску управления длились продолжительное время. 17 января 2022 года Медеуский районный суд постановил снести самовольную постройку, однако апелляционные жалобы после будут рассмотрены также в Алматинском городском суде и Верховном суде РК", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что 30 ноября 2022 года Верховным судом постановления суда первой инстанции и Алматинского городского суда оставлены без изменений, после чего постановление поступило в производство департамента юстиции города.
Снос начат сегодня в присутствии судебных исполнителей", - добавили в пресс-службе.
Ранее летнюю террасу кафе в центре Алматы снесли по решению суда.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
05.05.2023, 15:01 88591
Молодые дизайнеры представили одежду для детей и подростков на Неделе моды в Алматы
Фото: Тимур Эпов
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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Второй день Eurasian Fashion Week "Осень/Зима 2023/2024 - KIDS FASHION DAY"- был полностью посвящен детской и юношеской моде.
В этом году Неделя моды прошла под девизом Future is now в поддержку творческой молодежи. Поэтому и в первый, и во второй день показов на подиуме было представлено много молодежных брендов и коллекций от победителей прошлогоднего конкурса молодых дизайнеров.
Детские и подростковые коллекции представили: Ingu Fashion (Kazakhstan), Bagi Desighn (Kazakhstan), Ai Kids (Kazakhstan), Jansely (Kazakhstan), Princess Amira (Kazakhstan) и Ad Astra Lab (Russia). Также в показе приняли участие победители конкурса молодых дизайнеров Fashion for Future Ushu Mushu (Кыргызстан) и казахстанский бренд Ssemazey.
Дизайнеры:
AD ASTRA LAB (Россия)
Ad Astra Lab - российский бренд, созданный для подростков, юношей и девушек от 10 лет в период их становления и поиска себя, своего стиля и образа. Ad Astra Lab ориентируется на подростков, ведущих активный образ жизни, живущих ритмом города, ориентированных на исследование этого мира во всех его проявлениях. Бренд поддерживает подростков в их свободе самовыражения, поисках себя и желании отличаться. В линейке представлены футболки, свитшоты, бомберы, джемперы, худи, брюки и рубашки. Бренд создает одежду в стиле горпкор, который отвечает запросам "городских подростков". Также есть капсула для взрослых, в которую попали самые популярные принты, полюбившиеся старшему поколению.
BAGI DESIGN (Казахстан)
BAGI design - казахстанский дизайнерский бренд детской одежды. BAGI design - это капсульные коллекции для модных показов, которые комфортно и стильно носить в повседневной жизни. Бренд активно поддерживает детей в их творчестве. Философия бренда - создание стильного и оригинального образа ребенка, в котором он может блистать как на подиуме, так и в обычной жизни. BAGI design - душа в каждом изделии!
PRINCESS AMIRA (Казахстан)
Бренд создан в 2021 году, юным дизайнером Амирой Казантаевой. Коллекция у дизайнера в разных стилях: национальном и современном. Амира участвовала в показе мод в Баку, Ташкенте, Дубае и Милане. Также принимала участие в показах в разных городах Казахстана.
JANSELY (Казахстан)
Жанель Алдиярқызы - бренд Jansely.kz. Родилась 2010 году в День космонавтики в городе Алматы. С раннего детства Жанель любила рисовать и шить наряды куклам. С семи лет стала обладательницей собственного модного бренда "Jansely.kz". Ежедневно после школы она занималась в дизайн-лаборатории. Помимо дизайна, она увлекается танцами и участвует в телевизионных проектах. Также она модель агентства "Kids face". В данный момент Жанель занимается созданием сети магазинов "Jansely.kz". Так появилась торговая марка "Jansely.kz" - личный проект Жанель. Стиль своего нового бренда она назвала "Etno.Energy". Это яркие вещи для малышей и подростков в стиле этно. Она создает только такую одежду, в которой хотела бы ходить сама.
USHU MUSHU (Кыргызстан)
Молодежная коллекция в уличном стиле, с использованием элементов handmade. Коллекция отражает перерождение ушедших традиций и наследия предков. Многослойные образы с жакетами в сочетании с традиционным кроем и натуральными тканями.
SSEMAZEY (Казахстан)
Казахстанский бренд, созданный победительницей конкурса молодых дизайнеров FASHION FOR FUTURE 2022 Асемгуль Зейноллаевой.
AI KIDS (Казахстан)
INJU FASHION (Казахстан)
05.05.2023, 13:55 84986
Собаку со щенками заживо замуровали в Алматы
Фото: Борис Исаев
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопиющий случай жестокого обращения с ощенившейся собакой произошел в Алматы.
Мужчина замуровал собаку с щенками в заброшенном здании. Несколько дней несчастные животные находились взаперти и страдали от голода и жажды. Собак вызволили сотрудники фонда "Реванш", возглавляемого Еленой Билоконь, но счастливого финала у истории все равно не получилось", - пишет издание inAlmaty.kz.
По его информации, собака по кличке Мамашка недоверчиво относилась к людям. Ее подкармливали сотрудники фонда "Реванш". Именно они обнаружили, что собаку долго не видно, а потом услышали, как она скулит словно из-под земли.
Любовь Якупова и Борис Исаев разобрали баррикады камней, загораживающих выход, и освободили Мамашку. Потом они поговорили с человеком, по их словам, замуровавшим животных, устыдили его и пообещали в следующий раз выложить его фото в социальных сетях, если он не сделает правильных выводов и не изменит отношение к бездомным собакам. Более того, Любовь и Борис напомнили ему о новом законе против жестокого отношения к животным. Казалось бы, проблем больше не возникнет. Однако мужчина вызвал службу отлова и Мамашку поймали и погрузили в машину.
Готовность забрать собаку домой выразила сотрудница фонда, однако в отлове ее не отдали. Тогда Борис и Любовь приняли решение немедленно вернуть собаку. Они отправились за Мамашкой, купили ей ошейник, намордник, корм и поводок, и отвезли ее в шелтер для женщин, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Однако спасенная собака свернулась клубочком на земле и отвернулась от людей.
Чудо не произошло. Борис и Любовь выводок Мамашки до сих пор не обнаружили. А пока они занимались поиском щенков, им позвонили из шелтера и сообщили о смерти Мамашки. Она умерла, так и не поняв, за что с ней так жестоко обошлись люди и за какие проступки наказали", - пишет сайт.
Издание отмечает, что эта история не столько о собаке, сколько о важности сохранить в себе такие качества души, как милосердие, отзывчивость и сострадание.
Напомним, ранее в степи близ Талгара был обнаружен скотомогильник с сотнями освежеванных на мясо собачьих туш. Зоозащитники опубликовали страшные результаты расследования исчезновения собак. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в ДП Алматинской области.
Ранее на живодера, протащившего привязанную к автомобилю собаку, завели уголовное дело в Алматинской области.
В Костанайской области расследуют массовое убийство собак.
Напомним, что с марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
05.05.2023, 10:54 95526
Длинные выходные ждут казахстанцев
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Дня защитника Отечества и Дня Победы казахстанцы отдохнут четыре дня подряд.
Напомним, 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этом году 7 мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - День Победы, выпадает на вторник, поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.
5 мая президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.
Как отпразднуют в Алматы День защитника Отечества
В Алматы 7 мая в 11.00 в рамках празднования Дня защитника Отечества состоится праздничный концерт и церемония награждения военнослужащих в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В концерте примут участие военнослужащие, военный духовой оркестр, а также на сцене выступит Баглан Абдраимов, Толкын Забирова, квартет IL Canto, Жамиля Серкебаева и др., сообщили в городском акимате.
Помимо этого, праздничные мероприятия состоятся во всех районах города.
- в Алатауском районе - возложение цветов к памятнику "Ер есімі - ел есінде" с участием ветеранов района и молодежи состоится 7 мая в 10.00 перед зданием районного акимата по улице Жанкожа Батыра, 26. Праздничное мероприятие ко Дню Победы и Дню защитника Отечества пройдет в Атлетической деревне 7 мая в 11.00;
- в Алмалинском районе - конкурс исполнителей патриотических песен "Елім менің" состоится 7 мая в 17.00 на Арбате.
- в Бостандыкском районе - торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника отечества, пройдет 5 мая в 11.00 региональном командовании "Оңтүстік" воинской части 5571 Национальной гвардии, улица Попова 1а
- в Жетысуском районе - проведение праздничного концерта, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов и Дню защитника Отечества с участием ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, актива ветеранских организаций и представителей Вооруженных сил пройдет 7 мая в 14.00 часов в микрорайоне Кемел на улице Есим хана, 127а;
- в Медеуском районе - праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества - пройдет 6 мая, на площади перед зданием Академии Наук (улица Шевченко, 28), в 10.00;
- в Наурызбайском районе - торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества - пройдет 5 мая, в 10.00 в воинской части, микрорайон Акжар, улица Даулеткерей, 178;
- в Турксибском районе - программа посвященная празднику Дню защитника Отечества - пройдет 6 мая, в военном институте сухопутных войск РК 9 (улица Красногорская, 4) в 11.00.
Какие мероприятия пройдут в Алматы по случаю Дня Победы
Основные мероприятия 9 мая пройдут в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщил заместитель председателя Алматинского городского совета ветеранов Серик Курмангалиев.
В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев будет организована церемония возложения цветов с участием ветеранов и актива города, прохождение военнослужащих торжественным маршем, праздничный концерт эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы с участием звезд казахстанской эстрады.
Разработан городской план мероприятий, состоящий из 41 пункта. Основной акцент сделан на чествовании ветеранов и тружеников тыла. К празднику местные власти празднично украсят места проведения мероприятий, а по всему городу будут оформлены билборды, медиаборды LED-экраны. В этом году будут изготовлены 50 тысяч единиц ленты "Жеңіс". Для их активного распространения будут привлечены волонтеры", - рассказал Серик Курмангалиев.
Пройдут возложения венков совместно с акимами районов к мемориальным доскам, монументам, памятникам героев войны, находящимся на территории города (Монумент Б.Момышулы, мемориальные доски Т.Бигельдинова, С.Нурмагамбетова, Р.Кошкарбаева, памятники А.Молдагуловой и М.Маметовой, С.Нурмагамбетова, бюст С.Луганского, мемориалы "Вечная память сынам отчизны", "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину").
Также будет обеспечено тематическое оформление (брендмауэр, фасад Дома Армии и т.д.), развернуты МАФы, сцена для концерта, шатры для ветеранов, полевая кухня, демонстрация живых "статуй-перфомансов" героев ВОВ и т.д.
Кроме того, будет продемонстрирована выставка современной казахстанской военной техники и вооружения.
С 10.00 до 14.30 на площади перед Вознесенским Собором (парк 28 гвардейцев-панфиловцев) пройдет концертная программа.
С 11.00 до 16.30 на Арбате (пересечение улиц Жибек жолы и Панфилова) и в сквере имени Ш.Валиханова состоятся аналогичные концерты для жителей и гостей города.
Кроме того, в онлайн формате на специальной одноименной платформе https://batyrlargatagzym.el.kz будет проведена ежегодная акция-марш "Ер есімі - ел есінде" ("Батырларға тағзым"), которая позволяет демонстрировать всю информацию о героях-казахстанцах. К онлайн-маршу 9 мая в Алматы сможет присоединиться каждый.
Председатель Алмалинского районного совета ветеранов Батай Кабылов добавил, что запланировано поздравление участников и инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на надомном обслуживании и в медико-социальных учреждениях в рамках благотворительной акции "Ардагерлерге тағзым".
На сегодня в Алматы осталось 56 ветеранов Великой Отечественной войны. Для оказания им материальной поддержки будет осуществлена единовременная выплата в размере 1,5 млн тенге. Кроме того, единовременная социальная помощь в размере 50 тысяч тенге будет оказана ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств. Всего их 13 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Русский дом в Алматы проведет 9 Мая шествие "Бессмертный полк" в онлайн-формате. Все желающие до 6 мая могут направить на электронный адрес Русского дома в Алматы информацию о своих героях. 9 Мая в социальных сетях Русского дома будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк".
04.05.2023, 16:30 125466
Очередной случай жестокого обращения с особенным ребенком произошел в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Очередной случай издевательства над особенным ребенок произошел в детском саду Астаны. Об инциденте в соцсетях сообщила мама мальчика.
По ее словам, она уже обращалась раньше в полицию по поводу избиения своего ребенка в саду "Балам-Ай". Сейчас по этому делу идет расследование по статье 110 "Истязание". Вместо этого садика управление социальной защиты выдало мальчику направление в другой центр для особенных детей: КГУ ЦСО "Нұрлы жүрек". С 1 апреля мальчик начал ходить в новый детсад. А уже 4 апреля, просмотрев видео с камер, мать ребенка обнаружила, что с ее сыном грубо обращались, таскали за руку, толкали и шлепали.
Видео с камер опубликовал Instagram-паблик Astananews.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Астаны.
03 мая текущего года в 19.48 часов в полицию с заявлением обратилась жительница столицы по факту жестокого обращения с ее 6-летним сыном в одном из реабилитационных центров города. УП района "Алматы" начато досудебное расследование по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Назначены необходимые экспертизы", - сообщили в полиции.
Ранее об издевательствах над детьми в столичном детсаду "Балам-Ай" рассказали родители. Ход расследования уголовного дела был взят под контроль Генпрокуратуры
В столичном инклюзивном детсаду для детей с аутизмом били и пинали воспитанников.
Избиение детей прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин.
В июле прошлого года стало известно, что в частных детсадах столицы выявлено 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей.
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