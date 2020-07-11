В Алматы частично перекроют улицу Толе би

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - С 08.00 11 июля до 06.00 13 июля движение автотранспорта по улице Толе би от улицы Кожамкулова до улицы Шарипова будет закрыто в обоих направлениях, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы, временные ограничения вводятся для замены отрезка магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого участка улицы Толе би.

В ведомстве добавили, что запланированная в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону названная реконструкция необходима для минимизации рисков в процессах обеспечения теплоэнергией жителей Алматы в осенне-зимний период.

Горожан попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.





Улица Дуйсенбаева в Нур-Султане будет перекрыта до 18 июля по причине дорожно-строительных работ.

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