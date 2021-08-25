В Алматы до 1 сентября перекроют одну из улиц

Фото: из открытых источников

АЛМАТЫ. 24 АВГУСТА - В Алматы сегодня частично закроют на ремонт одну из улиц, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 24 августа по 1 сентября, с 22.00 до 06.00, движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по улице Сатпаева - от улицы Егизбаева до улицы Манаса", - говорится в сообщении управления городской мобильности Алматы.

В управлении принесли извинения за временные неудобства и попросили горожан скорректировать свой маршрут заранее.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства