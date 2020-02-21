В Алматы главный специалист управления зеленой экономики подозревается в получении взятки за разрешение на сруб деревьев

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении главного специалиста управления зеленой экономики Алматы по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в том, что, будучи призванным охранять зеленый фонд города, в феврале 2020 года получил от представителя одного из ИП денежные средства в сумме 400 тыс. тенге за незаконный сруб деревьев на территории Жетысуского района", - сказал на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

В связи с полным признанием вины задержание подозреваемого не осуществлялось. Степень виновности подозреваемого будет определена судом.

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