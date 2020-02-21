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В Алматы главный специалист управления зеленой экономики подозревается в получении взятки за разрешение на сруб деревьев

20.02.2020, 14:52 9019
Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении главного специалиста управления зеленой экономики Алматы по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.
 

Он подозревается в том, что, будучи призванным охранять зеленый фонд города, в феврале 2020 года получил от представителя одного из ИП денежные средства в сумме 400 тыс. тенге за незаконный сруб деревьев на территории Жетысуского района", - сказал на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

 
В связи с полным признанием вины задержание подозреваемого не осуществлялось. Степень виновности подозреваемого будет определена судом.
 
Как сообщалось ранее, в Алматы у Кульджинской трассы вырубили 11 тыс. деревьев под строительство торгово-развлекательного центра. Аким Медеуского района Алматы Султанбек Макежанов прокомментировал информацию о незаконной вырубке тысяч деревьев под строительство ТРЦ.
 

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