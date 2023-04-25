В Алматы начаты уголовные расследования по незаконному распределению земель и застройке предгорий  

В зоне риска схода лавин, оползней и селей находится порядка 5000 объектов, где проживает 26 тысяч человек

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Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 2017 года с рекреационной зоны, предназначенной для массового отдыха и туризма, в жилую зону переведены порядка 286 гектаров земли. Эти и множество других нарушений - С 2017 года с рекреационной зоны, предназначенной для массового отдыха и туризма, в жилую зону переведены порядка 286 гектаров земли. Эти и множество других нарушений выявило Агентство по противодействию коррупции по итогам проведения анализа коррупционных рисков в вопросах распределения земель и застройки в предгорных районах.





Как пояснили в Антикоре, перевод земель осуществлялся без согласования с экологами, СЭС и пожарными. Публичные слушания не проводились. При этом действующий генплан исчерпал актуальность еще в 2011 году, а новый до сих пор не утвержден.





Кроме того, по данным МЧС, в зоне риска схода лавин, оползней и селей находится порядка 5000 объектов. На них проживает 26 тысяч человек. К примеру, на улице Набережной построено 12 жилых домов на лессовых грунтах под крутым склоном, рассказали в ведомстве.





За последние два года установлено 26 фактов незаконного изменения ландшафта. Например, в предгорной зоне Наурызбайского района собственник одного из участков без разрешительных документов произвел срез горы. По заключению специалистов объем срезанного грунта составил почти 100 тысяч кубических метров. Эта земля разделена на 50 самостоятельных участков по 7 соток с целью дальнейшей перепродажи", - поделились в ведомстве.









В пресс-службе подчеркнули, что непрозрачность и отсутствие контроля за процессом предоставления госуслуг по изменению целевого назначения земли приводит к коррупционной практике. Сначала под предлогом несоответствия генплану и нахождению в сейсмоопасной и водоохраной зонах отказывается. Позже по этим же участкам дается согласие на изменение. Выявлено более 900 таких фактов.





Например, жительнице Алматы отказывали в изменении целевого назначения земли, но спустя время дали на это разрешение. При этом один из ее участков был передан родственнику должностного лица акимата.





Отсутствие контроля за данными процессами влечет за собой недопоступление в бюджет. За разницу кадастровой стоимости при изменении целевого назначения, по предварительным данным, за последние три года не уплачено более 500 млн тенге", - рассказали в Антикоре.





Кроме того, земли выдавались в зонах тектонических разломов. Так, одно из предприятий без проведения аукциона получило в аренду земельный участок в районе Казахфильма под видом инвестиционной деятельности для строительства медцентра. Позже недостроенный объект введен в эксплуатацию.





Особый резонанс у жителей Алматы вызывает застройка предгорной зоны. Установлено, что при выдаче и согласовании разрешительных документов присутствуют коррупционные факторы. К примеру, органы архитектуры согласовывают эскиз на строительство частного дома, а по факту возводится многоквартирный жилой комплекс. Также не учитываются имеющиеся технические условия для подключения этих домов к воде и теплу. Отсутствуют школы, детские сады, поликлиники, дороги. Нарушаются требования по этажности домов, по обеспечению санитарно-защитной зоны от кладбищ. Застройщики в нарушение утвержденных эскизов увеличивают площадь строящегося жилья за счет прилегающей территории: тротуаров, прогулочных зон и детских площадок.





По перечисленным нарушениям начато расследование уголовных дел. В рамках них будет рассмотрена ответственность должностных лиц. О результатах расследований будет сообщено дополнительно. Анализ коррупционных рисков продолжается. По его окончательным результатам будут внесены соответствующие рекомендации в адрес исполнительных и уполномоченных органов", - добавили в ведомстве.





Напомним, маслихат Алматы утвердил генеральный план развития города до 2040 года. На заседании заместитель акима Алматы Аскар Амрин пообещал , что новый генплан города обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети.





Однако еще до утверждения генплана эксперты выразили сомнение в его продуманности. В частности, в эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY независимый эксперт Елена Ерзакович заявила , что в генплане прослеживаются намерения по еще большему уплотнению города, большой акцент делается на высотки.





По словам депутата мажилиса Ислама Сункара, в Алматы на тектонических разломах построено более 100 жилых комплексов.





Как сообщалось ранее, 20% всей территории Медеуского госприродного парка потеряло статус рекреационной зоны и превратилось в жилую зону, подверглось разделу, отчуждению, смене целевого назначения земельных участков и массовой застройке. Это, по словам ранее юриста, а ныне депутата мажилиса Бактыжана Базарбека, произошло "с легкой руки акима Алматы".



