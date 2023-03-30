Независимый эксперт поделилась мнением о генплане Алматы до 2040 года Эксклюзив КТ
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Независимый эксперт в области транспортного планирования Елена Ерзакович поделилась с корреспондентом Kazakhstan Today мнением о проекте генерального плана города Алматы до 2040 года.
Я считаю, что документ, выставленный на портале egov, сырой. Мы участвовали в общественных консультациях в начале года, но в текстовом формате документ видим впервые, и его реально авторы должны доработать и отредактировать. В части, которая касается, например, транспортной инфраструктуры, я вижу очень много нераскрытых с точки зрения реализации задач, много общих, неконкретных формулировок и повторов по тексту, а какие-то аспекты вообще не раскрыты с точки зрения наличия земель. Слабо разнесены этапы внедрения скоростных видов транспорта в сроки между 2030-м и 2040 годом, опять упоминаются разноуровневые развязки в контексте центральной части города. Не указано, что из этих проектов, особенно в части общественного транспорта, будет реализовано в приоритетном порядке", - заявила Елена Ерзакович.
Также Елена Ерзакович отметила и преимущества генплана мегаполиса.
Преимуществом является то, что на обсуждениях была попытка посмотреть на город комплексно, с точки зрения устойчивого развития, но, к сожалению, в представленном тексте очень мало "связанности" между разделами: планами по застройке и жилищному строительству, приоритетами по транспортной инфраструктуре и обеспечения населения основными ресурсами, зеленой энергетикой, чистой питьевой водой и устойчивостью города перед ЧС. Хотелось бы более четкой структуры индикаторов развития города", - сообщила независимый эксперт в области транспортного планирования.
Отвечая на вопрос: "Какие, на Ваш взгляд, наиболее значительные изменения в облике города произойдут в результате исполнения данного плана?", Елена Ерзакович заявила следующее:
Я пока по тексту вижу только еще больший рост застройки, причем высокоэтажной. Меня крайне удивило наличие в разделе, посвященном центру города, того, что там планируется уплотнение. Возможно, как-то сформулировано неясно или это касается других планировочных зон, но нет планов по новому жилому фонду 4-5 этажей в принципе, а основной акцент делается на высотки. Мне бы хотелось, чтобы было более четкое разграничение и понимание, какую плотность мы хотим достичь, в каком планировочном районе и почему", - отметила эксперт.
По словам эксперта, ее удивило "совершенно крошечное описание вопросов водоснабжения города".
Это одни из ключевых ограничительных факторов для города Алматы с точки зрения прогнозов роста населения. Сейчас многие озабочены не только качеством, но и в принципе наличием в городе воды, а генплан показывает только текущие проекты по водозаборам из рек", - подчеркнула она.
По словам Елены Ерзакович, с точки зрения транспорта в генплане указаны в основном все проекты, которые обсуждаются уже много лет.
С одной стороны, это хорошо, что есть упоминание и про троллейбусы, и про трамвай, и про необходимость развития автопарков и транспортно-пересадочных узлов. Но, с другой стороны, все как-то опять растянуто, неопределенно по времени, и строительство транспортно-пересадочных узлов к 30-му году. Откуда-то возникла легкая авиация, но при этом проекты по канатным дорогам перенесены через десятилетия. Нужны более четкие и понятные индикаторы по уровню доступности общественного транспорта, внедрению зон низких выбросов, и чтобы они увязывались с отведением земель под эту инфраструктуру в ближайшие несколько лет, а не через 10, когда все земли будут застроены жилыми комплексами", - добавила независимый эксперт.
Проект постановления правительства Республики Казахстан "О Генеральном плане города Алматы" опубликован по портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 апреля.
Напомним, 25 января акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре.
При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения.
Кроме того, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.