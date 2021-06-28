В Алматы на некоторых улицах частично перекроют движение из-за ремонта на теплосетях

АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - В Алматы частично ограничат движение транспорта на некоторых улицах в Бостандыкском, Жетысуском и Ауэзовском районах из-за ремонта на сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети", местами ограничат движение на следующих улицах:

С 22.00 25 июня до 09.00 26 июня 2021 года будет частично ограничено движение в Бостандыкском районе на улице Сатпаева - от Байтурсынова до Масанчи в восточном направлении, а также в Жетысуском районе - на проспекте Райымбека в западном направлении, перед улицей Казакова.

С 22.00 27 июня до 10.00 28 июня частичные ограничения введут в Бостандыкском районе на пресечении улиц Сатпаева и Наурызбай батыра.

с 09.00 28 июня до 09.00 1 июля в Ауэзовском районе проезд для транспорта закроют на улице Момышулы - от Елемесова до Маргулана в южном направлении.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью этих улиц", - сообщили в компании.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" попросили горожан с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда закрытых участков.

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