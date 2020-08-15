В Алматы на выходные закроют для автотранспорта участок улицы Толе би

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - Участок улицы Толе би в Алматы закроют для автотранспорта на выходные, передает Kazakhstan Today.

С 23 часов 14 августа до 6 часов 17 августа 2020 года движение автотранспорта по улице Толе би от улицы Жарокова до улицы Байзакова будет закрыто в связи с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента", - сообщили в управлении городской мобильности.

Жителей города попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.

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