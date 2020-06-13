В Алматы обсудили формат работы вузов в условиях пандемии коронавируса

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин и руководитель городского управления общественного развития Диас Есдаулетов в режиме видеоконференцсвязи провели встречу с ректорами высших учебных заведений Алматы, передает Kazakhstan Today.

На повестке дня стоял вопрос организации деятельности вузов города Алматы в условиях эпидемиологической ситуации. Были обсуждены формат работы, включая такие аспекты, как прием документов будущих студентов, проведение вступительных экзаменов и вручение дипломов выпускникам", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Жандарбек Бекшин дал полное разъяснение по эпидемиологической ситуации по городу Алматы. Алматы входит в категорию регионов со средним показателем заболеваемости и ежедневным приростом не более 2% за последнюю неделю.

В связи с этим руководству вузов необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, масочный режим и социальное дистанцирование. Даны рекомендации - воздержаться от посещения мест массового скопления и организации культурно-массовых мероприятий.

При организации деятельности высших учебных заведений нужно регулярно обеспечивать учебные корпуса системой вентиляции и кондиционирования.

Участниками встречи были подняты вопросы организации летнего отдыха обучающихся, работы приемной комиссии и проведения церемонии вручения дипломов. Всего в работе онлайн-встречи приняли участие представители 39 вузов.

По итогам встречи было решено создать рабочую группу по разработке алгоритма и инструкций дальнейшей работы вузов в сложных условиях эпидемиологической ситуации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства